Filip Mitrović stekao je popularnost u takmičenju "Prvi glas Srbije", a publika ga pamti i po učešću u rijalitiju "Farma".

Iako je godinama bio u medijskoj ilegali, sada je odlučio da progovori i otkrije mnoge tajne koje javnost nije znala.

Kako kaže, zbog stresa i posledica koje njegov posao nosi, posećivao je i posećuje i dalje psihoterapeuta.

- Da, toliko mojih kolega se bori sa anksioznošću, mi smo samo uloga i kostim koji oblačiš, ostavljaš sve iza sebe i kada skineš to ti se vraćaš svojoj boli. Imao sam nekoliko porodičnih tragedija o kojima ne bih pričao, gde smo izgubili i decu, ali ja sam morao da pevam, niko me nije pitao kako se osećam. Pre dva meseca sam izgubio člana šire porodice i sa groblja sam išao da pevam. Pola ljudi iz mog okruženja ne bi moglo da izdrži neke stvari, jeste brz način da se zaradi lova, u sakou si, mirišeš, okružen si veseljem, ali ono što ti ovaj posao uzima, privatnost, loša hrana, nespavanje, dosta njih su postali alkoholičari. Počneš da piješ da bi mogao da izdržiš tempo. Svakom život da koliko može podneti, tako da verovatno da ja nema tu snagu da izdržim sve to, ne bih radio - govorio je Filip.

Potom je priznao i da je pio antidepresive, kao i da je išao na psihoterapije.

- Išao sam na psihoterapiju i dan danas idem. Pio sam neke lekove, ništa strašno, to su neke vrste antidepresiva koji ti malo bustuju seratonin, ali mnogo inspiracije nalazim u veri, ljubavi, životinjama - ispričao je pevač svojevremeno.

Popović mu pomogao da uđe u rijaliti

- Poslao poruku Saši Popoviću da li mogu da uđem u "Farmu"? To je bio trenutak kada nisam imao gde, radim duet sa Biljom Sečivanović, prelazim na Grand. Nemam pare za reklamu, za PR, ni za šta. Moje ponašanje, ni kulturu ne može da oduzme niko, neka bude 20 nepismenih rijaliti igrača, oni meni ne mogu oduzeti vaspitanje, ja govorim o sebi. Sećam se da sam poslao poruku Popoviću, bio sam tada u stanu sa društvom i pravili smo palačinke i on me je odmah pozvao. Rekao mi je ‘Gde si mali, idi sutra kod Milice Mitrović na razgovor’ i to je sve. Kod mene u kući se rijaliti nikada nije gledao, a onda sam ušao na Jutjub i video kako to izgleda detaljnije. Meni je ‘Farma’ izgledala zabavno, kosiš seno, živiš na selu, sprema se hrana. Rijaliti danas i rijaliti tada nije za poređenje. Mi smo ustajali u šest ujutro, išli u poljski wc, prali na ruke, izvlačili vodu iz bunara, čistili stoku, pravili obor za svinje, i svađali smo se ali smo imali obavezu neku - prisetio se Mitrović.

