Jako nevreme praćeno gradom, olujnim vetrom i grmljavinom pogodilo je danas Vranje i okolinu, izazivajući haos u pojedinim delovima grada. Građani su ostali zatečeni naglom promenom vremena nakon sparnog prepodneva, dok su snažni udari vetra i grad napravili probleme sa internetom i kablovskom televizijom u višim delovima grada.

Prema navodima građana i lokalnih medija, nevreme je počelo oko 14.20 časova, kada je grad veličine graška počeo snažno da udara po ulicama, dvorištima i automobilima. Olujni talas trajao je oko petnaest minuta, ali je iza sebe ostavio prizore koji su uznemirili stanovnike juga Srbije.

Svedoci tvrde da je nakon udara grada zemlja u dvorištima potpuno pobelela, dok su jaki vetrovi nosili granje i prašinu kroz pojedine delove grada.

Vetar prekinuo internet i kablovsku televiziju

Osim jakog pljuska i grada, ozbiljne probleme napravio je i olujni vetar. U pojedinim naseljima, posebno u višim zonama Vranja, došlo je do prekida interneta i kablovske televizije.

Građani su na društvenim mrežama objavljivali snimke tamnih oblaka, snažne grmljavine i grada koji je u svega nekoliko minuta prekrio dvorišta i ulice.

Meteorolozi upozoravaju da su ovakve kratkotrajne, ali veoma intenzivne nepogode karakteristične za periode velikih vrućina i sparine, kada dolazi do naglog razvoja olujnih oblaka.

Temperatura tokom nevremena pala je na oko 20 stepeni, što je donelo kratkotrajno osveženje nakon veoma toplog dela dana.

Šta dalje sledi

Iako se vreme u Vranju nakon nevremena postepeno stabilizovalo, meteorolozi upozoravaju da nestabilno vreme može da se nastavi i narednih dana u pojedinim delovima Srbije.

Građanima se savetuje oprez zbog mogućih novih pljuskova, udara vetra i lokalnih oluja koje mogu izazvati probleme u saobraćaju i na elektro i telekomunikacionoj mreži.

Nevreme koje je pogodilo jug Srbije još jednom je pokazalo koliko brzo vremenske prilike mogu da se promene tokom letnjih meseci i koliko lokalne oluje mogu izazvati ozbiljne probleme čak i kada traju veoma kratko.