Pevač Sloba Vasić navodno je juče skinut sa leta, jer je bio u alkokolisanom stanju. Zbog neprimernog ponašanja u avionu morao da reaguje i kapetan i obezbeđenje, a potom je završio u bolnici.

Odvezen je u Urgentni centar, a potom prebačen na VMA kako bi ga kroz ispiranje, otreznili, prenosi Kurir.

Juče je pred poletanje za Cirih, gde je Sloba Vasić trebalo da ima nastup, morao da reaguje kapetan zbog njegovog ponašanja u alkoholisanom stanju, nakon čega ga je obezbeđenje izvelo iz zgrade, piše Pink.

Borio se sa anksioznošću

Folk pevač Sloba Vasić bio je hospitalizovan zbog problema sa kojim se dugo suočava. Njegova menadžerka se oglasila i otkrila detalje, pa je navela da pevač ostaje u bolnici.

- Sloba se već duže vreme bori sa anksioznošću. Mislio je da je taj period iza njega, ali je u poslednjih nekoliko dana, usled pojjačanog stresa i iscrpljenosti, došlo do naglog pogoršanja stanja. U jednom trenutku je izgubio svest, nakon čega je hospitalizovan. Trenutno se nalazi u bolnici pod lekarskim nadzorom, stanje je stabilno i zadržaće se nekoliko dana kako bi se terapija i oporavak u potpunosti stabilizovali - rekla je Slobina menadžerka Ajla.

- Važno je naglasiti da nije reč ni o čemu drugom, već isključivo o zdravstvenom problemu vezanom za anksioznost. Ovim putem molimo za razumevanje i malo privatnosti, kako bi se mogao u miru oporaviti. Kada bude spreman za lično oglašavanje, blagovremeno će se on svakako oglasiti - rekla je potom ona.

