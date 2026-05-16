Najvažnije:

Liban kaže da je šestoro poginulo, a 37 povređeno u novim izraelskim napadima

Tramp kaže da je drugi čovek u komandi ISIS-a „eliminisan“

Izrael i Liban se slagaju da produže prekid vatre za 45 dana

Tramp kaže da „želi“ zakopani uranijum Irana - i da ga samo SAD i Kina mogu dobiti

Predsednik SAD i Si Đinping „slažu se oko potrebe otvaranja Ormuskog moreuza“

Amerika nudi nagradu od 15 miliona dolara za iranske „loše momke“ drona

Izraelski vojnik poginuo u minobacačkom napadu Hezbolaha, saopštila je IDF

Izrael naređuje evakuaciju pet sela na jugu Libana

UAE ubrzava projekat naftovoda za zaobilaženje moreuza.

Iran zapretio zemljama Zaliva



Mohamed Mokber, savetnik iranskog vrhovnog vođe Modžtabe Hamneia, upozorio je Kuvajt i UAE da Teheranovo uzdržavanje prema njima neće trajati beskonačno, optužujući ih da su svoju teritoriju stavili na raspolaganje neprijateljima Irana.

Američka "zver" se vraća kući



Američki nosač aviona "USS Džerald R. Ford" trebalo bi u subotu da se vrati u luku u Virdžiniji nakon gotovo godinu dana provedenih na moru, tokom kojih je učestvovao u operacijama povezanim s Iranom i Venecuelom.

Iran izdao hitnu naredbu vojsci

Iran je naredio "neposredni sveobuhvatni plan odgovora" svim operativnim nivoima svojih oružanih snaga nakon nedavnih pretnji predsednika SAD Donalda Trampa, objavio je Nournews, sajt blizak iranskom Vrhovnom savetu za nacionalnu bezbednost.

Predsednici Rusije i UAE razgovarali o Iranu i Bliskom istoku

Kremlj je saopštio da su ruski predsednik Vladimir Putin i predsednik UAE šeik Mohamed bin Zajed u subotu u telefonskom razgovoru razgovarali o Bliskom istoku i Iranu.

Centralna komanda: 78 brodova vraćeno zbog američke blokade

Američka Centralna komanda je u subotu saopštila da je tekuća blokada Ormuskog moreuza vratila 78 brodova koji su ili izlazili ili ulazili u iranske luke. SAD su u svom najnovijem izveštaju navele da je 75 brodova preusmereno do petka, otkako je blokada počela 13. aprila, što znači da su još tri vraćena u poslednja 24 sata.

Raste broj žrtava u Libanu

Broj žrtava u tekućem sukobu između Izraela i Hezbolaha približava se 3.000 ljudi, prema podacima libanskog Ministarstva javnog zdravlja. Agencija je u subotu saopštila da je 2.969 ljudi poginulo, a 9.112 je povređeno od poslednjeg kruga sukoba između dve strane koji je izbio 2. marta. Osamdeset sedam ljudi je preminulo od utorka, saopštilo je ministarstvo zdravlja

Irak prošlog meseca izvezao 10 miliona barela nafte kroz Ormuski moreuz

Irački ministar za naftu rekao je da je zemlja prošlog meseca izvezla 10 miliona barela nafte preko Ormuskog moreuza. Ta brojka je manja u odnosu na oko 93 miliona barela mesečno pre rata sa Iranom, rekao je Basim Mohamed.

Velika Britanija raspoređuje sistem protiv dronova na Bliskom istoku

Velika Britanija je rasporedila novi raketni sistem kako bi "branila građane i partnere Velike Britanije" na Bliskom istoku od napada dronovima. Napredni sistem za precizno uništavanje ugrađen je u borbene avione RAF-a "Tajfun" kako bi mogli precizno da uništavaju mete i to po ceni koja je mnogo niža od cene raketa koje se trenutno koriste.

Poginuli borci Hamasa

Izraelske odbrambene snage objavile smrt još boraca Hamasa koji su se "infiltrirali u Izrael tokom masakra 7. oktobra" Nakon što je potvrdila da je Iz al-Din al-Hadad, šef vojnog krila Hamasa, ubijen u vazdušnom napadu, izraelska vojska je saopštila da je eliminisala dva "terorista Hamasa" koji su se "infiltrirali u Izrael tokom masakra 7. oktobra". U njemu se navodi da su Hamer Ijad Muhamed Almatuk i Haled Muhamed Salem Džudeh ubijeni. U objavi na Iksu se navodi da su pokušali da izvrše napade na trupe IDF-a koje su delovale u tom području poslednjih dana. Izraelska vojska je saopštila da je takođe eliminisala Abd el Rahmana Mahmuda Džumu Šafija iz Hamasovog bataljona Bureidž, koji je izvodio napredne napade na trupe IDF-a.

Pakistanski ministar unutrašnjih poslova stigao u Teheran

Pakistanski ministar unutrašnjih poslova Sajed Mohsin Raza Nakvi stigao je u subotu u Teheran, prema izveštaju Vale koji se poziva na iranske medije. Očekuje se da će se Nakvi sastati sa visokim iranskim zvaničnicima, mada nije jasno da li je njegova poseta povezana sa primirjem između SAD i Irana.

Iran spremio plan za upravljanje Ormuzom

Teheran je pripremio plan mehanizma za upravljanje saobraćajem u Ormuskom moreuzu duž određene rute, potvrdio je u subotu predsednik Odbora za nacionalnu bezbednost iranskog parlamenta Ebrahim Azizi.

Aktivirana baterija Gvozdene kupole duž granice sa Libanom

Baterija sistema "Gvozdena kupola" aktivirana je u subotu popodne duž granice sa Libanom, nakon što je Hezbolah ispalio projektile ka izraelskoj teritoriji, objavio je KAN.

Iran poslao u UN rančeve poginulih iranskih učenika kao simbol nepravde prema deci

U sedište Ujedinjenih nacija u Njujorku i Muzej UN u Beču poslata su dva ranca poginulih iranskih učenika iz škole "Šadžare Tajiba" u Minabu, objavio je generalni direktor iranskog Centra za intelektualni razvoj Hamed Salmati. "Ovi rančevi, koji simbolizuju nepravdu prema deci u jednom od najtežih skorašnjih incidenata, poslati su Ujedinjenim nacijama i njihovom muzeju sa ciljem da ovaj zločin bude vidljiv globalno", poručio je Samati, prenosi iranska novinska agencija Tasnim. Nakon smrtonosnog bombardovanja škole "Šadžare Tajiba" u Minabu, u kojem je poginulo više od 155 dece i nastavnika, Centar za intelektualni razvoj dece i adolescenata odlučio se na ovu simboličnu akciju kako bi se u svetu čuli glasovi žrtava.

Iran najavio novi mehanizam kontrole prolaza kroz Ormuski moreuz

Predsednik odbora za nacionalnu bezbednost iranskog parlamenta Ebrahim Azizi najavio je da je pripremljen mehanizam za upravljanje saobraćajem kroz Ormuski moreuz, koji bi uskoro trebalo da bude predstavljen. Prema njegovim rečima, novi aranžman odnosio bi se na upravljanje prolaskom brodova kroz jedan od najvažnijih svetskih pomorskih pravaca. Dodao je da bi od tog sistema korist imali samo komercijalni brodovi i strane koje sarađuju sa Iranom. Istovremeno je naveo da će se u okviru tog mehanizma naplaćivati naknade za specijalizovane usluge koje budu pružane. Detalji o načinu primene, visini naknada i vremenu početka sprovođenja još nisu objavljeni.

Iranski zvaničnik potvrdio nagli porast cena u zemlji

Portpartol iranskog ministarstva unutrašnjih poslova Ali Zeinivand potvrdio je danas da je u Iranu došlo do naglog porasta cena robe, rekavši da je razlog za to delimično rat protiv SAD i Izraela, ali i unutrašnji faktori. "Povećanje cena nekih artikala je zapanjujuće i ne može se poreći. Zaista ne želim sada sve da pripišem ratu i kažem da je to zbog rata. Deo toga bi mogao biti posledica naših rezultata", rekao je Zeinivand, prenosi Al Jazeera.

IDF: Ubijen vođa Hamasa u Gazi Iz al-Din al-Hadad

Izraelske odbrambene snage (IDF) saopštile su da je u vazdušnom napadu u gradu Gaza ubijen lider Hamasa u Pojasu Gaze i šef vojnog krila te grupe, Iz al-Din al-Hadad.

Prema navodima IDF-a, Hadad je bio meta "preciznog udara" i označen je kao jedan od "arhitekata masakra 7. oktobra", preneo je Tajms of Izrael.

IDF je naveo da je Hadad preuzeo funkciju vojnog komandanta i vođe Hamasa u Gazi nakon ubistva Mohamed Sinvara u maju prošle godine.

IDF smatra da je Hadad radio na obnovi vojnih kapaciteta Hamasa i planirao nove napade na izraelske civile i pripadnike izraelske vojske.

Pentagon sprema novi pakao za Iran?

Pentagon je pripremio planove za moguće obnavljanje vojnih operacija protiv Irana, uključujući intenzivnije vazdušne udare i potencijalno raspoređivanje američkih specijalnih snaga, objavio je danas list "Njujork tajms".

Prema navodima lista, američki predsednik Donald Tramp još nije doneo konačnu odluku o narednim koracima nakon povratka iz Kine, gde je razgovarao sa kineskim predsednikom Si Đinpingom.

List je naveo da Pentagon razmatra mogućnost ponovnog pokretanja operacije "Epski gnev", koja je prethodno bila obustavljena nakon proglašenja primirja.

Tramp kaže da je vrhovni komandant ISIS-a eliminisan

Donald Tramp je rekao da je Abu-Bilal el Minuki, koji je „drugi po komandi ISIS-a na globalnom nivou“, „eliminisan“ u Africi u zajedničkoj operaciji američkih i nigerijskih snaga.

El Minuki (44) je bio „najaktivniji terorista na svetu“, rekao je Tramp.

„Njegovim uklanjanjem, globalna operacija ISIS-a je znatno smanjena“, napisao je Tramp na Truth Social.

El Minuki, iz Nigerije, bio je vodeći zvaničnik u odeljenju za jezero Čad u okviru kancelarija Generalne direkcije pokrajina ISIS-a, prema neprofitnoj organizaciji The Counter Extremism Project.

Šest ljudi poginulo u izraelskim napadima na jugu Libana

Najmanje šest ljudi je poginulo, uključujući tri bolničara, u izraelskim napadima na jugu Libana, saopštila je libanska državna novinska agencija.

Libansko ministarstvo zdravlja saopštilo je da je, prema početnim podacima, 37 ranjenih u „napadima“ na gradove u okrugu Tir.

Izraelska vojska se još nije oglasila.

Produženo primirje

Izrael i Liban su se saglasili da produže za 45 dana primirje, koje je 16. aprila proglasio Donald Tramp, saopštio je Stejt department.

"Prekid neprijateljstava od 16. aprila biće produžen za 45 dana kako bi se omogućio dalji napredak", rekao je portparol Stejt departmenta Tomi Pigot, prenosi Rojters.

Uporedo sa pregovorima u Vašingtonu, kršenje prethodno postignutog primirja. Izraelska vojska je optužila Hezbolah za “još jedno kršenje sporazuma", navevši da je nekoliko dronova naoružanih eksplozivom palo na sever te zemlje, u blizini granice sa Libanom, prenela je Al Džazira.

