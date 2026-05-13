Pevač Darko Filipović se dugo nije pojavljivao u javnosti, sve do danas kada je došao na proslavu 1. rođendana ćerke Ljube Perućice.

Ovom prilikom progovorio o preseljenju iz Srbije, kao i o odnosu sa bivšom suprugom, koja ga je prevarila sa drugom.



- Nisam odavno bio u medijima, ovo je moje prvi susret sa novinarima posle razvoda i svega, mog preseljenja u Grčku. Moja nova era je počela odavno i još uvek traje, ne bih ništa menjao - rekao je Darko prikupljenim medijima.



U daljem razgovoru, prokomentarisao je i priče koje kruže o tome da je biznismen.

- Nisam ja biznismen, to mnogi ljudi misle. Ono što zaradim potrošim na putovanja. Neko misli da sam milijarder ili milioner. Tu su nekretnine, van Srbije su - objasnio je Darko, koji ne krije da nije lako, pa otkriva da se zbog toga i povukao iz javnog života na neko vreme.

- Nijedan razvod nije lak, pa ni moj. Na početku mi nije bilo svejedno, povukao sam se iz tih razloga iz medija. Sve sam prebrodio, sve je stasalo i prošlo. Sada sam novi Darko sa novim planovima i pogledima na svet - kazao je on.

"Nisam želeo da dodajem so na ranu"

Potom se osvrnuo i na svoju ćerku tinejdžerku, ali otkrio i u kakvim je odnosima sa bivšom suprugom.

- Nije tada bio momenat da dajem intervjue, svi znaju šta se desilo, nisam želeo da dodajem so na ranu. Sa Jasminom sam u dobrim odnosima. U početku nije bilo sjajno, ali sam ja muški izdržao i trudio sam se da što više vremena provedem sa ćerkicom. Iako sam se preselio u Grčku često sam dolazio u Beograd zbog nje. Ima 14 godina, sprema se za prijemni ispit. Zna sve i njoj to u nekim momentima imponuje, nekad joj smeta što sam poznat. Drugari njeni zaju ko sam - otkrio je Darko.

U daljem razgovoru se nadovezao i na glasine o tome da se ženi ponovo.

- Laž je da se ženim ponovo. Neko je loše preformulisao. Video sam da umem i da mogu da se oženim, dosta je - poručio je pevač.

Podsetimo, Darko Filipović i Jasmina su u braku bili 12 godina, a za gala svadbu pevač je iskeširao pravo bogatstvo.

Nakon razvoda, Darko nije štedeo reči za bivšu suprugu.

