Zgrada Vlade Belgorodske oblasti Rusije našla se na udaru drona, a u napadu su povređene tri osobe, među njima i zaposleni u administraciji, saopštile su regionalne vlasti.

Prema navodima gubernatora Vjačeslava Gladkova, među povređenima je i načelnik administrativno-privrednog odeljenja, koji je zadobio gelerske povrede nogu, stomaka i ruke. On je prevezen u oblastnu kliničku bolnicu, gde mu se ukazuje neophodna medicinska pomoć.

Broj povređenih porastao posle udara na zgradu administracije

Nakon prvih informacija o napadu, za medicinsku pomoć javile su se još dve žene. Jedna od njih je zaposlena u administraciji, dok je druga bila posetilac zgrade u trenutku udara.

Time je ukupan broj povređenih porastao na tri, dok su na objektu zabeležena vidljiva oštećenja. Prema dostupnim informacijama, oštećeni su fasada i stakleni delovi zgrade.

Na snimcima koji su se pojavili vidi se trenutak udara drona u zgradu regionalne administracije u Belgorodu. Napad je izazvao materijalnu štetu na spoljašnjem delu objekta, uključujući fasadu i ostakljenje.

Vlasti za sada nisu saopštile više detalja o razmerama štete, dok se očekuju dodatne informacije o stanju povređenih i okolnostima napada.