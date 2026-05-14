Večeras se održava drugo polufinale Evrovizije, a šou u Beču započeo je performansom voditeljskog para koji se nasceni pojavio u nesvakidašnjem izdanju.



Na sceni se pojavio voditeljski duo, Viktorija Svarovski i Mišel Ostrovski, koji su najavili početak drugog polufinala Evrovizije 2026. Njih dvoje su izgledali kao da su preživeli kataklizmu.

Viktorija se pojavila sa prslukom za spasavanje oko vrata i "iscepanom" haljinom i podvezicama, dok je Mišel takođe imao iscepanu garderobu, a na licu "ogrebotine".

Čast da otvori drugo polufinale ima predstavnica Bugarske, Dara. Izvela je svoju brzu pesmu Bangaranga uz energičan nastup, koju je publika u dvorani pozdravila virskom.

Nakon Bug

arske, nastupiće još 14 zemalja, a nakon glasanja koje je ove godine pooštreno znaće se svi finalisti Evrovizije 2026.

Od zemalja iz regiona večeras će nastupiti Bugarska, Rumunija i Albanija, a prema kladionicama glavni favoriti za prolaz dalje večeras su Danska i Australija, dok su odmah za njima Rumunija i Ukrajina.

