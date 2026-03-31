Pevačica Jelena Karleuša dobila je cveće na poklon od mladog pevača Dejana Vrane i nije krila oduševljenje lepim gestom.

Jelenu je na adresi sačekalo divno iznenađenje, crvene ruže sa posebnom posvetom, a pevačica, koja je danas oštro osudila Jakova Jozinovića, otkrila je i ko je misteriozni muškarac od kojeg je poklon stigao.

-Saznala sam ko je onaj dečko koji peva brutalno pesmu od Tife. Stvarno me je oduševio, a sada me je oduševio još više. Nema na čemu, Dejane, stvarno. Mi našeg Jazuva Jazunovića imamo, ali samo boljeg – poručila je Karleuša.

Podsetimo, ona je danas mladog pevača Dejana pohvalila kada ga je uporedila sa hrvatskim pevačem Jakovom Jozinovićem i tada nije krila koliko je bila oduševljena njegovom izvedbom.