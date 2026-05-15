Jelena Karleuša je prilikom nedavnog snimanja emisije muzičkog takmičenja "Pinkove zvezde" govorila o mnogobrojnim temama na estradnom nebu, a jedna od njih je odnos sa pevačicom Vesnom Zmijanac.

Krenimo redom. Već duže vreme se mnogo priča o Lepoj Breni, koja izbegava da odgovara na pitanja o svom dugogodišnjem prijatelju i saradniku, Saši Popoviću. Karleuša je istakla da to ne može da razume kod koleginice.

- Ne znam, meni je to nonsens. Ipak je to Saša Popović, neko ko je zaslužio njen odgovor u svakom momentu. Nemam nikakav problem sa Brenom, ali da sam na njenom mestu, odgovarala bih na pitanja za Sašu Popovića.

Dotakla se i Marije Šerifović, koja je nedavno lajkovala objavu koja je govorila loše o Jeleninim albumima.

- Koliko se sećam lajkovala je nešto protiv albuma "Alpha" i "Omega". Uskoro ćemo joj dati priliku da lajkuje i nešto za moje nove pesme.

Vesna Zmijanac skoro je gostovala u podkastu makedonskog voditelja Bojana Jovanovskog, odnosno Bokija 13 i tada imala zadatak da izabere između Svetlane Cece Ražnatović i nje, a izabrala je Jelenu.

- Videla sam to i naravno, tako misli većina ljudi na estradi, većima dobrorazumnih, časnih i poštenih ljudi. Kada je reč o poređenju tih suprotnosti, tu nema između. Za mene i neprijatelji kažu da sam dobar čovek. Od prijatelja mi niko nije nažao učinio. Ako se pita ili-ili, mislim da je u redu da uvek ja budem u prednosti.

Naime, u jednom od poslednjih intervjua Vesna je upitana, između ostalog, i za Karleušu gde je jasno stavila do znanja da je izuzetno ceni.



- Mnogo je volim, ona je meni mnogo hrabra i jedinstvena – kazala je estradna umetnica, a delić Vesninog razgovora sa novinarima objavila je i pop zvezda na svom Instagramu uz poruku zahvalnosti.

- Hvala ti, Vesna…Mnogo mi znače tvoje reči. Ponosna sam što to govoriš ti, velika Vesna Zmijanac, zvezda, legenda, pevačina i ljudina. Šta da kažem na ovo, da sam se pored skoro svih muškaraca u mom životu nažalost naučila da budem ono što oni nikada nisu bili. Vaspitala me je jaka žena koja mi je više puta u životu rekla GLAVU GORE nego JEDI. Uostalom i majka me je zvala SINE. Nikad sebe nisam doživljavala kao hrabru. To sam jednostavno ja. Muškarci da se ugledaju na mene? Teško. O muškarcima imam loše mišljenje i treba ih koristiti samo za oplodnju i pomeranje teških predmeta. Počinje era jakih žena kojima muškarci nisu potrebni za opstanak, za samopouzdanje i sreću. Na ispitu hrabrosti bar u mom slučaju su pali apsolutno svi – zaključila je Karleuša.

"Mislim da kod nje nije marketing u pitanju, već je život"

Davne 2005. godine u jednoj izjavi na pitanje novinarke ko je po njenom mišljenju najkontroverznija ličnost domaće estrade, Vesna je odgovorila bez dileme:

- Mislim da je Jelena Karleuša… Mislim da kod nje nije marketing u pitanju, već je život. Prosto je život izdiktirao pravila i sudbina koja se njoj dešava, takva kakva je… Izgleda kao da je marketing, a u stvari je jako teško ono što ona prolazi. Sve što prolazi je kontroverzno, atraktivno za štampu, a jako tužno u pozadini - rekla je tada pevačica.

Te iste godine Karleuša je objavila spot za pesmu “Upravo ostavljena” u kom se poigrava sa religioznim motivima, pa je zbog toga naišla na burne kritike i sebe dovela u nezavidnu poziciju.

Budući da su Vesna i Jelena svojevrsni inovatori što se tiče domaće estrade i da su u medijima prošle "sito i rešeto", Zmijančeva je mlađu kolegicu poistovetila sa sobom.

-Mislim da jedina mogu da je razumem i apsolutno znam kako joj je. Nije ni malo lepo kako izgleda, niti je lako onako kako izgleda. Želim joj svu sreću i dajem joj podršku. Neka pogleda u mene i možda će joj biti lakše - istakla je Vesna.

Zanimljivo je osvrnuti na prošlost i ovu izjavu koja je svedočenje staro 20 godina. Od tog vremena mnogo toga se promenilo, a Karleuša je nakon medijskog linča i izolacije, uspela da se izbori za sebe, kao i Vesna Zmijanac.

