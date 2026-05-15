Jelena Karleuša je pre izvesnog vremena udarila na narodnjaka Radišu Uroševića, koji je nju prethodno isprozivao javno.

Ničim izazvan Radiša Urošević isprozivao je Jelenu i rekao da njene pesme niko nikada ne peva.

- Ko peva pesme njene na nastupima? Ko traži? Voleo bih da čujem nekog da je tražio pesmu Jelene Karleuše, odmah bih batalio da pevam. Niko to nikada nije tražio. Pa, šta da se peva? - rekao je Radiša.

Karleuša mu je tada putem društvenih mreža u svom stilu brže-bolje odgovorila.

- Ovaj još peva? Mislila sam da je umro. Neka mu neko kaže da se samo Karleušine pesme i pevaju - poručila je tada Jelena Karleuša.

"Karleuša me ne zanima u životu"

Radiša se nedavno ponovo oglasio i odgovorio na Jelenin komentar:

- Jelena Karleuša me ne zanima u životu. Ne zanima me šta ona ima da kaže. To je mlado dete. Fina je ona devojka, bio sam dobar sa njenom majkom Divnom. Nemam šta deci da zameram - rekao je Radiša Urošević za domaće medije.

