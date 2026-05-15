Generalna proba pred veliko finale 70. izdanja Evrovizije 2026, koja je trebalo da bude održana u popodnevnim satima, još uvek nije počela.



Kako javlja srpski reporteri sa lica mesta, organizatori se suočavaju sa tehničkim problemima zbog kojih je proba odložena već treći put. Takmičari i delegacije trenutno čekaju nove informacije, dok vlada velika neizvesnost pred samu završnicu jednog od najgledanijih muzičkih događaja godine.

Poznat redosled nastupa

U finalu, Srbija nastupa deveta po redu, a naša "Lavina" će, po svemu sudeći, imati ozbiljnu konkurenciju.

Danska – Søren Torpegaard Lund "Før Vi Går Hjem"

Nemačka – Sarah Engels "Fire"

Izrael – Noam Bettan "Michelle"

Belgija – ESSYLA "Dancing on the Ice"

Albanija – Alis "Nân"

Grčka – Akylas "Ferto"

Ukrajina – LELÉKA "Ridnym"

Australija – Delta Goodrem "Eclipse"

Srbija – LAVINA "Kraj Mene"

Malta – AIDAN "Bella"

Češka – Daniel Zizka "CROSSROADS"

Bugarska – DARA "Bangaranga"

Hrvatska – LELEK "Andromeda"

Velika Britanija – LOOK MUM NO COMPUTER "Eins, Zwei, Drei"

Francuska – Monroe "Regarde!"

Moldavija – Satoshi "Viva, Moldova!"

Finska – Linda Lampenius x Pete Parkkonen "Liekinheitin"

Poljska – ALICJA "Pray"

Litvanija – Lion Ceccah "Sólo Quiero Más"

Švedska – FELICIA "My System"

Kipar – Antigoni "JALLA"

Italija – Sal Da Vinci "Per Sempre Sì"

Norveška – JONAS LOVV "YA YA YA"

Rumunija – Alexandra Căpitănescu "Choke Me"

Austrija – COSMÓ "Tanzschein"



Podsetimo, finale Evrovizije 2026. godine se održava 16. maja u Beču (Austrija) sa početkom u 21:00 čas. Direktan prenos ovog muzičkog spektakla možete pratiti na RTS1, kao i na zvaničnom YouTube kanalu Evrovizije.

