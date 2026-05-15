Diplomata Živadin Jovanović veruje da je Vašington odlučio da Kristijan Šmit ode i prekine "ilegalnu uzurpaciju ustavnih ovlašćenja jedne članice UN" i ocenio da sada treba obezbediti da sve njegove odluke u BiH budu proglašene ništavnim.

"Ko god da je oterao Šmita, treba ujedno da obezbedi da se proglase ništavnim sve njegove odluke, odnosi vrate na stanje pre njegovog dolaska u Sarajevo, kao i da se učinjena šteta nadoknadi", naglasio je Jovanović.

Jovanović je u pisanoj izjavi dostavljenoj Srni istakao da bi "slučaj Šmit" mogao biti ozbiljna opomena pretendentima na hegemonizam na Balkanu preko leđa srpskog naroda "da ne prave račun pre vremena i bez krčmara".

"Verujem da je Vašington odlučio da Šmit ode, ali je prihvatio da to bude u formi ostavke kako bi Šmitu sačuvao obraz. Amerima je bitno da Nemci shvate da ni na Balkanu ne mogu biti veće badže od njih i da moraju upodobiti svoje ambicije američkom primatu", rekao je Jovanović.

On je naveo da nije objašnjeno kako je Šmit podneo ostavku na dužnost visokog predstavnika za BiH kada na tu dužnost nikada nije bio ni izabran, niti postavljen.

U stvari, kaže Jovanović, samozvancu je naloženo da prekine ilegalnu uzurpaciju ustavnih ovlašćenja jedne članice UN tokom koje je svojim gaulajterskim odlukama naneo ogromnu štetu, pre svega, Republici Srpskoj i srpskom narodu, a zatim ugledu i ulozi Saveta bezbednosti UN.