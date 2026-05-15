Ruske snage tokom kombinovanog napada na Odesu navodno su pogodile skladišta vojne opreme u kojima su se nalazili bespilotni čamci i dronovi namenjeni ukrajinskim napadima na rusku infrastrukturu, tvrdi vojni stručnjak Anatolij Matvijčuk.

Prema njegovim rečima, u Odesi i okolini nalaze se objekti u kojima se čuva oprema pristigla iz zemalja NATO-a.

– U Odesi i okolnom regionu postoje skladišta gde se skladišti oprema dobijena od NATO-a. To uključuje bespilotne čamce i dronove – izjavio je Matvijčuk za ruske medije.

„Koriste ih za napade na ruske luke“

Ruski vojni analitičar tvrdi da ukrajinske snage koriste upravo tu opremu za napade na rusku lučku infrastrukturu i ciljeve na Crnom moru.

Napadi bespilotnim čamcima i dronovima poslednjih meseci postali su jedan od ključnih elemenata sukoba u crnomorskoj zoni, gde Ukrajina pokušava da ugrozi ruske baze, brodove i logističke centre.

Moskva već duže vreme optužuje Zapad da preko Odese i drugih luka nastavlja snabdevanje Ukrajine modernim vojnim sistemima.

Ukrajina širi robotske jedinice

U međuvremenu, portal „Defense News“ objavio je da Ukrajina planira potpisivanje ugovora za nabavku čak 25.000 kopnenih robotskih sistema tokom prve polovine 2026. godine.

Prema navodima ukrajinskog Ministarstva odbrane, cilj je da roboti preuzmu deo logističkih zadataka na frontu i smanje rizik za vojnike.

To uključuje:

transport municije

evakuaciju ranjenih

dostavu opreme

izviđačke zadatke

Ukrajina poslednjih godina ubrzano razvija upotrebu bespilotnih i robotskih sistema, dok Rusija istovremeno pojačava napade na logističke i vojne objekte povezane sa tom tehnologijom.

Odesa ponovo pod udarom

Odesa ostaje jedna od ključnih strateških tačaka rata zbog svog položaja na Crnom moru i značaja za transport vojne opreme i logistiku.

Ruski napadi na taj region poslednjih meseci postali su sve intenzivniji, posebno nakon serije ukrajinskih udara dronovima na ruske vojne ciljeve i infrastrukturu.