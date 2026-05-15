Pevač Hasan Dudić stigao je na koncert Vesne Zmijanac koji se održava u Areni, te tom prilikom otkrio sve o zdravstvenom problemu sa kojim se nedavno suočio.

On je ispričao da je u jednom trenutku imao ozbiljne probleme sa pritiskom i govorom, a potom se osvrnuo i na odnos sa bivšom suprugom Zlatom Petrović, za koju tvrdi da ga ljudi često pogrešno razumeju.

-U tom momentu bio mi je pritisak 190, bio je težak dan, neka kiša, a ja sam došao na snimanje. Pitali su me za brata i za Zlatu, nisam se ja svađao ni sa bratom, ni sa Zlatom. Zlatu svi pogrešno tumače, da li ja kada sam u toj situaciji da ne mogu razgovetno da pričam. Imao sam problema sa govorom, niko ne zna da sam imao i mali moždani udar, ali hvala Bogu jednom se rađa ovakav glas" - pričao je Hasan, pa nastavio:

-Vi sami gledate kad je Zlata na televiziji, kažu joj: "Vas je proslavila pesma: "Dođi da mi ruke greješ", a ona odmah okrene na drugu temu, ne spominje kompozitore, niti ko joj je pomogao, a ja ih spominjem uvek. Ona to radi onako neljudski" - pričao je Hasan, a detaljnije pogledajte u videu, koji se nalazi u okviru teksta.