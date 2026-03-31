Na današnji dan pre 27 godina, pukovnik Jovan Bugarić je bio na borbenom dežurstvu u komleksu kasarni na Topčideru. NATO avijacija je bombardovala objekte na toj lokaciji i zgrada u kojoj se nalazio pukovnik Bugarić je srušena, a njega su pronašli mrtvog nakon raščišćavanja ruševina.

Posthumno je odlikovan Ordenom viteškog mača prvog stepena. Iza njega su ostale kćerke Marijana i Tijana.

Jovan je rođen u selu Isakovu u ćuprijskoj opštini, 5. jula 1949. godine. Završio je Vojnu Akademiju RV i PVO i Komandno štabnu školu taktike RV i PVO. Pred NATO agresiju, obavljao je dužnost Načelnika za nastavu na Vojnoj Akademiji RV i PVO.