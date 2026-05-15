Najvažnije:

Tramp kaže da Iran može da postigne sporazum ili da „bude uništen“

Predstavnički dom nije usvojio rezoluciju o ratnim moćima Irana u nerešenom glasanju

Tramp kaže da bi Si „voleo“ da pomogne SAD oko Irana

Kineski brodovi prolaze kroz moreuz usred samita Si-Tramp

Izraelska odbrambena vojska pokreće nove napade na jugu Libana.

UŽIVO

Izrael bombarduje Džabal Ali al-Taher

Izraelska artiljerija bombarduje Džabal Ali el Taher u južnom Libanu baražnom vatrom granata od belog fosfora.

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči kaže da Teheran nije stvorio nikakve prepreke za plovidbu kroz Ormuski moreuz i optužio SAD za izazivanje blokade u regionu. "Ormuski moreuz je otvoren za sve komercijalne brodove, ali oni moraju da sarađuju sa našim pomorskim snagama", rekao je Arakči u intervjuu za iransku državnu televiziju Pres TV, prenela je agencija Tasnim.

Kako navodi Al Džazira, Iran pokušava da formalizuju nove procedure za kontrolu pomorskog saobraćaja kroz Ormuz.

Iranski državni mediji, pozivajući se na neimenovanog zvaničnika Islamskog korpusa revolucionarne garde (IRGC), izvestili su da je oko 30 plovila prošlo kroz moreuz od srede uveče, u koordinaciji sa mornaricom.

Sa druge strane, američki državni sekretar Marko Rubio tvrdi da su se Donald Tramp i kineski predsednik Si Đinping u Pekingu saglasili da Ormuski moreuz ne sme biti militarizovan niti predmet sistema naplate prolaza.

Rubio je naveo da su Tramp i Si "pronašli zajednički jezik oko Irana", ističući da je Kina ponovila protivljenje razvoju nuklearnog oružja u Teheranu.

Tramp je za Foks njuz rekao da je kineski predsednik ponudio pomoć za otvaranje tog strateškog morskog puta i da je obećao da neće slati vojnu opremu kako bi pomogao Iranu u ratu protiv SAD i Izraela.

U Vašingtonu je počela treća runda pregovora Izraela i Libana, dok se razmena vatre između Hezbolaha i IDF nastavlja uprkos primirju koje je stupilo na snagu prošlog meseca.

U ovoj rundi razgovora, nakon što su strane na prethodna dva sastanka predstavljali njihovi ambasadori u Vašingtonu, učestvuju specijalni izaslanik libanskog predsednika Simon Karam i zamenik savetnika za nacionalnu bezbednost Izraela Josi Dražnin, kao i visoki izraelski vojni predstavnici, rekao je zvaničnik Stejt departmenta za Rojters.

BONUS VIDEO