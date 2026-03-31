Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je juče da podržava odluku predsednika Hrvatske Zorana Milanovića da otkaže skup Brdo Brioni u maju i naveo da mu tamo nije mesto, kao i da mu je mnogo važnije da ode u Jasenovac i položi cvet.

"Što se mog prisustva tiče na Brionima u potpunosti podržavam Zorana Milanovića. Apsolutno je u pravu, meni tamo nije mesto. Uvek sam želeo da kao predsednik Srbije odem i položim cvet u Jasenovac i to mi je uvek bilo neuporedivo važnije, a da idem na Brione mogu da idem samo kao deo profesionalnih obaveza, da čujem i drugu stranu, da razgovaram, jer nikada od dijaloga nisam bežao", rekao je Vučić za Tanjug.

On je tako odgovorio na pitanje da prokomentariše poruke iz Zagreba, odnosno izjavu Milanovića da će otkazati skup procesa Brdo-Brioni u maju jer ne želi Vučićevo učešće na tom skupu zbog izjava u prethodnom periodu. Milanović nije morao, kako je rekao Vučić, da otkazuje ceo skup već je mogao da pozove svoje drugove iz Prištine, Tirane i odakle god hoće, jer im svakako on ne bi kvario i remetio tu idiličnu atmosferu.

"Što se tiče izjava i toga na šta se poziva Zoran Milanović, ja mu nisam potrčko i ja mu nisam Plenković da može da misli da se iživljava na meni kao što se iživljava na nekim svojim ljudima ili na nekim drugim predstavnicima zemalja, kao što nisam potrčko ni Plenkovića ni Grlić Radmana koji će da mi određuju šta ću da govorim, već govorim kao slobodni i slobodarski predsednik Srbije i govorim istinu", poručio je Vučić. Vučić je zapitao da li je Milanoviću tačno zasmetalo to što je govorio o vojnom savezu između Prištine, Tirane i Zagreba.

"A ne osećaju se baš mnogo prijatno zbog toga ili zbog toga što sam govorio da je više nestalih Srba nego što je nestalih Hrvata, iako bih voleo da se reši problem i za Hrvate i za Srbe ili možda što sam rekao da nije baš evropska praksa da zaustavljate intelektualce i profesore poput profesora Kovića sa kojim nikada nisam delio ključne političke stavove i da to predstavljate najvišim evropskim interesima, a da pri tome kukumavčite kada 15 minuta neko zadrži estradnu umetnicu na jednoj granici. Samo 15 minuta", kazao je Vučić.

Dodao je da razume to sve i u potpunosti podržava odluku o otkazivanja skupa Brdo Brioni, kao i da misli da je to odlična ideja.

"Kada budu spremni da čuju i ono mišljenje koje im se ne dopada, a ne samo da slušaju one koji peze pred njima ne bi li se dočepali briselskih vrata, onda će taj dijalog biti moguć. A do tada mi ćemo da trpimo njihove udare povodom izazivanja obojene revolucije u Srbiji, svakodnevne napade i laži i nastavićemo to. A što se Srbije tiče ne moraju da brinu. Mi ćemo da čuvamo mir i Hrvatska ne treba da oseća bilo kakvu opasnost od Srbije ali nam neće zapušiti usta i neće nam određivati šta ćemo da govorimo", istakao je Vučić.

Poručio je da to mogu samo građani Srbije, ada Hrvatima izražava žaljenje zbog toga što oni koje su tako srčano i tako zdušno pomagali i na ovim lokalnim izborima u tom poslu nisu uspeli. "Kao što ste videli danas i Picula je opet govorio o nasilju u Srbiji na izborima optužujući nas, iako je celom svetu jasno ko je provodio nasilje, ko je vadio pištolje i ko je tukao ljude. Ali, možete da izmislite šta god hoćete, a onda onaj koji vam ukaže na istinu obično bude kriv. Dakle, odlična ideja Zorana Milanovića, rekao bih, da ne gubimo vreme za džabe, jer ja svoje uverenja pod pritiskom bilo čijim i po naređenjima bilo čijim neću da menjam. A posebno neću laž da predstavljam za istinu i istinu za laž", naglasio je Vučić.

Hrvatski predsednik Zoran Milanović otkazao je ovogodišnji samit Brdo Brioni, koji je trebalo da bude održan u maju u Hrvatskoj.

Milanović je skup otkazao i o tome, kako je saopšteno, obavestio sve lidere koji je trebalo da na njemu učestvuju, a kao razlog je naveo "da dolazak predsednika (Srbije) Aleksandra Vučića u Hrvatsku nije moguć".