Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je da još nije doneo odluku o velikoj prodaji američkog naoružanja Tajvanu, nakon samita sa kineskim liderom Si Đinpingom u Pekingu.

U razgovoru sa novinarima u avionu Er fors uan po povratku iz Kine, Tramp je rekao da će "u kratkom roku" doneti odluku o paketu oružja koji uključuje napredne sisteme protivvazdušne odbrane, a čija se vrednost procenjuje na više milijardi dolara, prenosi Rojters.

"Moram da razgovaram sa osobom koja trenutno vodi Tajvan", rekao je Tramp, ne pominjući ime predsednika Tajvana Lai Čing-tea, koga Peking smatra separatistom.

Tramp je rekao da je sa kineskim predsednikom "mnogo razgovarao o Tajvanu", napominjući da ga je kineski lider upozorio da bi "pogrešno upravljanje tim pitanjem" moglo dovesti do konflikta između dve sile.

Tramp je novinarima rekao da je "saslušao" kineske stavove, ali da se ni na koji način nije obavezao Pekingu u vezi sa Tajvanom.

"Nisam to komentarisao. Saslušao sam ga", rekao je Tramp.

Takođe je naveo da ga je Si direktno pitao da li bi SAD branile Tajvan u slučaju napada, ali da nije odgovorio na to pitanje.

"Samo jedna osoba to zna, a to sam ja. Ja sam jedina osoba. To pitanje mi je danas postavio predsednik Si. Rekao sam, ne pričam o tome", naveo je američki lider.

Trampov komentar usledio je na kraju njegove trodnevne posete Kini, prve posete američkog predsednika od 2017. godine, gde se očekivalo da će Si izvršiti pritisak na njega u vezi sa podrškom SAD Tajvanu, navodi Rojters.

Pitanje moguće prodaje oružja uključuje paket vredan oko 14 milijardi dolara, koji već čeka predsedničko odobrenje u Vašingtonu.

U skladu sa američkim zakonom, SAD su obavezne da Tajvanu obezbede sredstva za samoodbranu, a i republikanci i demokrate u Kongresu pozivaju administraciju da nastavi isporuke.