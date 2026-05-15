Pevačici Vesni Zmijanac, navodno je pozlilo sinoć pred koncert u Beogradskoj areni, a pevačica je sada rešila da stane na put glasinama.

Naime, kako su pisali domaći mediji, pred početak koncerta, kola Hitne pomoći su stigla na glavni ulaz Arene, nakon čega je ekipa ušla u bekstejdž.

Vesna Zmijanac, koja je zbog zdravstvenih problema pre nekoliko meseci bila hospitalizovana, sinoć je navodno primila infuziju, jer se nije osećala dobro - pisalo je u novinskim člancima, a čini se da je istina ipak drugačija.

-Nije mi se desilo ništa, savršeno sam se osećala, imala sam podršku i od kolega i gostiju, to je neko rekao, ne znam ni ja zašto - kaže Vesna Zmijanac pred drugi koncert zas Alo, a na pitanje kako je zadovoljna prvim, rekla je:

-Zadovoljna sam kada čujem vaše komentare, nemam vremena za zadovoljstvo, već samo za rad. Gledam da uradim tako da se vama sve svidi, da imam snage da izržim, malo su poteške ove moje pesme, nekako ne umem da uradim koncert koliko treba da traje, pa ga produžim. Zahtevna je Arena, ogromna je, moraš da se obraćaš masi koja je podaleko, fizički je teško, kao mišić sam bila na bini - rekla je pevačica, te se osvrnula na gostovanje Dina Merlina.

-Merlin je vrlo zahvalan za sve u životu, što neko uradi za njega, a ja sam najviše. Mislim, nisam ništa uradila, on je napravio Jorgovane, poštuje me jer sam bila mnogo velika zvezda, a on je tada počeo. Jorgovani su vrat između nas dvoje, odazvao se uvek, kao i ja njemu. To je preraslo u prijateljstvo i to je jedini čovek u koga ne sumnjam, tu je za mene - rekla je pevačica koja je istakla da je Relja oduševljen, dok je ćerka Nikolija imala tremu i brinula se za majku.