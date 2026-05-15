Poznata autorka i bivša voditeljka, Jelena Bačić Alimpić, po prvi put je otvorila dušu o tragičnom gubitku – smrti svoje majke, koja je preminula krajem januara ove godine.

Ne krije da bol zbog ovog događaja ne jenjava već mesecima, te priznaje da se sa majčinim odlaskom izuzetno teško nosi.

- Mnogo mi je teško, ostala sam siroče, bez oba roditelja. Svaki dan plačem otkako sam izgubila majku i mnogo mi nedostaje. Dab pre njene smrti smo se smejale i grlile. I dalje ne mogu da verujem šta se desilo - kroz suze je ispričala, priznajući da se sa njenim odlaskom veoma teško nosi.

Javili se problemi zbog stresa

Jelena tvrdi da joj se pojavio i problem sa štitnom žlezdom zbog stresa.

- Zbog stresa i šoka imam problem sa štitnom žlezdom, kao i svaka žena u mojim godinama. To je stvarno jeziva bol i stvarno nisam dobro - iskrena je bila Jelena.

