Nekrunisana kraljica Evrovizije i zaštitno lice Javnog servisa, Duška Vučinić udavala se dva puta, a iz drugog baka sa Srđanom Lučićem dobila je naslednika Aleksu koji ima 26 godina i mamin je najveći ponos.

Učesnici na "Pesmi Evrovizije" dođu i prođu, ali Duška Vučinić ostaje. I tako već 20 godina.

- Trebalo im je da neko govori strane jezike, da obavlja novinarski posao i izveštava, bude PR, ali i komentator. Tijanić je odlučio da to bude jedna osoba. Eto, otuda ja na "Evroviziji" – otkrila je jednom prilikom Duška.

Po mnogima zaštitno lice prenosa "Evrovizije", čiji komentari se danima prepričavaju, vatreno krštenje imala je u Istanbulu 2004. godine. Od tada "Evroviziju" je teško zamisliti bez nje.

Duška Vučinić obratiće se publici, tokom direktnog uključenja u finalno veče "Evrovizije", koja se ove godine održava u Beču, a o privatnom životu Duške Vučinić ne zna se previše.

Udavala se dva puta, a oba supruga upoznala je na Trećem kanalu.

- Prvi put sam se udala sa 24 godine. Brak je potrajao tri i po godine – otkrila je u ispovesti za Kurir.

Ni drugi brak, sa Srđanom Lučićem, nije bio dugovečan. Ali, sa oba muža i danas je u prijateljskim odnosima.

Sin Aleksa, kojeg je dobila u drugom braku, danas ima 24 godine. Nije krenuo stopama roditelja već se opredelio za potpuno drugačiju profesiju. Tačnije, završio je Pilotsku akademiju.

