Prema navodima Rojtersa, meta operacije bio je Iz al Din al Hadad, aktuelni komandant vojnog krila Hamasa u Gazi, koji je tu funkciju preuzeo nakon što je Izrael u maju 2025. ubio njegovog prethodnika Mohameda Sinvara.

Reč je o najvišem zvaničniku Hamasa kojeg je Izrael gađao od prekida vatre postignutog uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država u oktobru prošle godine.

Izraelske vlasti potvrdile su da je operacija izvedena, ali za sada nije zvanično potvrđeno da li je Hadad ubijen.

U zajedničkom saopštenju premijer Benjamin Netanjahu i ministar odbrane Izrael Kac naveli su da je Hadad „odgovoran za ubistva, otmice i patnje hiljada izraelskih civila i vojnika“.

Hamas se do sada nije oglašavao povodom sudbine svog komandanta.

Napad dolazi u trenutku kada Hamas pokušava da dodatno učvrsti kontrolu nad delovima Pojasa Gaze koji su i dalje pod njegovom upravom.









Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je da još nije doneo odluku o velikoj prodaji američkog naoružanja Tajvanu, nakon samita sa kineskim liderom Si Đinpingom u Pekingu.

U razgovoru sa novinarima u avionu Er fors uan po povratku iz Kine, Tramp je rekao da će "u kratkom roku" doneti odluku o paketu oružja koji uključuje napredne sisteme protivvazdušne odbrane, a čija se vrednost procenjuje na više milijardi dolara, prenosi Rojters.

"Moram da razgovaram sa osobom koja trenutno vodi Tajvan", rekao je Tramp, ne pominjući ime predsednika Tajvana Lai Čing-tea, koga Peking smatra separatistom.

Prema informacijama bolničara i očevidaca iz Gaze, u izraelskom vazdušnom napadu pogođen je stan u naselju Rimal u gradu Gazi. Najmanje jedna osoba je poginula, dok je više ljudi povređeno.

Identitet poginule osobe za sada nije poznat.

Nedugo nakon prvog udara, izraelska avijacija pogodila je i jedno vozilo u obližnjoj ulici. Za sada nema potvrđenih informacija o eventualnim žrtvama u tom drugom napadu.