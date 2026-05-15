Glumica Tatjana Šojić, koju domaća publika najbolje pamti po ulozi crvenokose Marije, vlasnice kafića "San Remo" u hit komediji "Lud, zbunjen, normalan", ostvarila je veliki međunarodni uspeh.

Iako je domaća serija imala zavidnu gledanost tokom više sezona, glumica je odlučila da dalje unapredi svoju karijeru i oproba se u potpuno drugačijem žanru.

Njen novi profesionalni izazov je uloga u Netfliksovom filmu "60 minuta", koji je objavljen 19. januara i već beleži neverovatnu gledanost na ovoj platformi.

Film prati napetu priču MMA borca Oktavija Bergmana, koji napušta važan meč i ima samo 60 minuta da stigne na rođendan svoje ćerke, jer će u suprotnom izgubiti starateljstvo nad njom.

Na tom putu na raspolaganje nema ni trenutak slobodnog vremena, jer se suočava sa brojnim preprekama i opasnom grupom kriminalaca.

Uloga čuvene Danice

U ovom ostvarenju, Tatjana tumači ulogu Danice, "zastrašujuće Srpkinje" koja naređuje Oktavijevu otmicu.

Ono što je posebno privuklo pažnju publike jeste njena neverovatna vizuelna transformacija.

Od prepoznatljive crvenokose komične junakinje, Tatjana je sada potpuno neprepoznatljiva sa sedom kosom, a gledaoci uveliko komentarišu da se u ovoj ozbiljnoj i mračnoj ulozi odlično snašla.

