Ministar finansija Siniša Mali izjavio je gostujući na RTS-u da Srbija od specijalizovane izložbe Ekspo 2027 očekuje više od četiri miliona posetilaca, uz hiljade događaja i predstavljanje najmodernijih tehnologija budućnosti.

– Pazite, četiri miliona posetilaca u 93 dana. Koliki je to značaj za hotelijerstvo, restorane u celoj Srbiji i regionu. Za građevinarstvo, za sve uslužne delatnosti. Posredno, potrošnja će da ide gore, BDP ide gore, raste novac u budžetu – rekao je Mali.

Više od 8.000 događaja

Kako je naveo, tokom trajanja Ekspa biće organizovano više od osam hiljada različitih događaja.

Posetioci će moći da prisustvuju programima iz oblasti:

kulture

obrazovanja

sporta

nauke

tehnologije

– Sve ono što je budućnost, ne samo Srbije nego i čovečanstva – istakao je ministar.

„Leteći taksiji stižu u Srbiju“

Mali je posebno naglasio da će Ekspo biti prilika da Srbija pokaže tehnološki napredak i nove inovacije.

– Imaćemo kompanije koje su lideri u oblasti veštačke inteligencije. Imaćemo najmanje dva leta dnevno letećeg taksija. To je signal da idemo u nove tehnologije, da Srbija ide napred i da ne smemo da zaostajemo – poručio je Mali.

Ekspo 2027 biće održan u Beogradu od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine i predstavljaće prvu međunarodnu specijalizovanu izložbu ovog tipa u jugoistočnoj Evropi.