U Beogradu se pojavio kao gost Vesne Zmijanac, kojoj je zahvalan za podršku u karijeri i s kojom ga vezuje legendarni hit 'Jorgovani'.Merlin je poznat po tome što pomaže mladim muzičarima, ali nije želeo da otkriva imena potencijalnih novih zvezda s kojima bi voleo da sarađuje.

Pevač Dino Merlin obradovao je sinoć beogradsku publiku, kada se pojavio na koncertu Vesne Zmijanac.

Već decenijama ovaj pevač iz Sarajeva muzikom plete najtananije emocije širom regiona. Iako iza sebe ima širok opus pesama u koje je utkao najlepše ljubavne priče, na rečima je prilično škrt, makar kada su mediji i istupi u javnosti u pitanju.

Neposredno pred koncert Vesne Zmijanac pred domaćim medijima govorio je o saradnji sa muzičkom legendom.

Čuveni kantautor nije štedeo reči hvale za pevačicu, ističući da njihovo drugarstvo i legendarni hit “Jorgovani” traju decenijama kao simbol jedne ere.

Pored podrške koleginici kojoj nikada nije zaboravio koliko mu je pomogla kada je njemu to značilo, Merlin se osvrnuo i na novu generaciju muzičara, ali i otkrio uzbudljive detalje o svojim predstojećim koncertima u Sarajevu, gde je rođen i gde i danas živi u porodičnoj kući.

- Nakon 11 godina sam ponovo u Sarajevu, u mom rodnom gradu, to je jako lep osećaj. Tri puta će biti Koševo, petak subota i nedelja, sa ozarenim osmehom priča Dino, a na konstataciju da je to veliki broj publike koja će doći iz celog regiona, kaže:

- Biće puno sveta. Lep je osećaj da pevam na ulicama gde sam te pesme pretežno napisao i tim mahalama, u tom miljeu gde sam odrastao i koji su me napravili onim što jesam.

Marlin je poznat kao muzičar starog kova koji je uvek pomagao mladim izvođačima i za njih pisao najveće hitove, mnoge od njih upravo svojim kompozicijama vinuo među muzičke zvezde.

Dino kaže da ima puno talentovanih mladih pevača, ali nije želeo da otkriva imena onih koje je prepoznao kao buduće zvezde i sa kojima bi voleo da sarađuje.

- Ima jako puno mladih ljudi, koji su uvek interesantni, to. Imam neke na umu, ali to treba da se desi - zagonteno je dodao pevač.

Upravo zato što su njemu pojedine starije kolege pružile ruku na početku karijere, Dino je takav prema mladim naraštajima. Jedna od onih koja mu je pružila ruku kada nije bio ime koje je danas, je upravo i Vesna Zmijanac, na čijem koncertu je sa njom zapevao čuvene “Jorgovane” i kratkim govorom se prisetio šta je za njega uradila, a što joj nikada neće zaboraviti.

- Upoznao sam jednu divnu ženu koja mi je pružila ruku kada mi je bila potrebna. Bio sam jako mlad, i kada nije bilo puno ljudi koji su mi pružili ruku, ona je prepoznala u meni potencijal i prepoznala ovu pesmu i toliko nas je zadužila svojim instinktom, osećajem i sa svojim talentom da prepozna pesmu - Vesna Zmijanac!

Kada su zapevali na bini, publika je pala u trans, činilo se kao da decenije između nisu prošle od kada su prvi put zapevali: Kad dođu teški dani, kad odu svi jarani. Kad zamirišu jorgovani.

Vesna je moja Tina Tarner

Merlina retko viđamo kao gosta kod drugih izvođača, ali ljubav i poštovanje koje oseća prema Vesni Zmijanac isijava iz svake reči koju govori o njoj.

- Baš je lep osećaj kad nešto dugo traje tako ima kontinuitet. Pesma “Jorgovani” i naše drugarstvo traju. Vesna treba da radi velike koncerte, ona je to pre i radila. Ona je moja Tina Traner - zaključio je Dino Merin.

Alo/Blic

BONUS VIDEO: