Jelena Karleuša i Duško Tošić su postigli dogovor oko podele imovine dve godine nakon vesti da se razvode.
Domaći mediji došli su do saznanja da je poznati bračni par doneo odluku da imovinu podele sporazumno, a gotovo sve će ostati njihovim ćerkama Atini i Niki.
Nakon drame, kada je nekadašnji fudbaler ušao u vilu i zamenio brave, zbog čega je pop diva pozvala policiju, mnogi su se zapitali kakve će posledice snositi Duško, ali i kako će na sve to reagovati ćerke.
Kako su mediji ranije pisali, vila na Dedinju je jedina nekretnina koja ostaje Jeleni Karleuši, kupljena od Dragana Stojkovića Piksija za dva i po miliona evra..
- Ta vila sa bazenom ostaje Jeleni, koja ju je, inače, većinski i otplatila. Tu nema ništa sporno - ističe izvor za Telegraf.
Pevačica neretko objavljuje fotografije iz vile na Dedinju koja broji stotine kvadrata, a po gradskim ulicama priča se da je za njeno renoviranje izdvojeno čak dva miliona evra!
I dok svoje dvorište, garderober, pa čak i luksuzni dnevni boravak, pevačica pokazuju na društvenim mrežama, jednu prostoriju javnost ne viđa na fotografijama dive.
Ipak, njena mlađa naslednica Nika Tošić, koja je postala prava zvezda TikToka, odlučila je da to promeni, te je snimila jedan video baš u kuhinji.
Naime, Nika je tom prilikom pokazala da je kuhinja uvek uredna, opremljena najmodernijim kućnim aparatima i, za razliku od modernih slikabilnih kuhinja, Jelena je birala da njena kuhinja bude praktična, pogodna za kuvanje, a opet estetična, a dok je Duško živeo sa njima, imali smo prilike da ga vidimo u više navrata u kuhinji kako sa ćerkama provodi najradosnije praznike.
Kuhinja Jelene Karleuše od tamnog je drveta, sa dosta prostora za odlaganje i svim potrebnim uređajima, koje jedna domaćica želi.
