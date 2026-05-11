Jelena Karleuša i Duško Tošić su postigli dogovor oko podele imovine dve godine nakon vesti da se razvode.

Domaći mediji došli su do saznanja da je poznati bračni par doneo odluku da imovinu podele sporazumno, a gotovo sve će ostati njihovim ćerkama Atini i Niki.

Nakon drame, kada je nekadašnji fudbaler ušao u vilu i zamenio brave, zbog čega je pop diva pozvala policiju, mnogi su se zapitali kakve će posledice snositi Duško, ali i kako će na sve to reagovati ćerke.

Kako su mediji ranije pisali, vila na Dedinju je jedina nekretnina koja ostaje Jeleni Karleuši, kupljena od Dragana Stojkovića Piksija za dva i po miliona evra..

- Ta vila sa bazenom ostaje Jeleni, koja ju je, inače, većinski i otplatila. Tu nema ništa sporno - ističe izvor za Telegraf.