Voditeljka Pink televizije Aleksandra Ivanović bila je u vezi sa pilotom Vladimirom Bulatom koji je tragično nastradao.

Majka joj je 18. jula saopštila tragičnu vest koja ju je u potpunosti razorila.

Naime, kolega Mladen Mijatović joj je potvrdio da se avion "zlin" srušio nekoliko stotina metara od aerodroma kod Ečke, a u njemu je bio njen tadašnji dečko.

Sa Vladimirom je bila u emotivnoj vezi godinu i po dana, zajedno su proslavili rođendane u junu i, mada su stavili tačku na ljubav, ostali su dobri prijatelji.

Aleksandra i Vladimir ne samo da su rođeni iste godine, u junu, već su odrasli i u istim vrednostima.

- Voleli smo da gledamo stare filmove, kao što su "Probujalo sa vihorom" i "Doručak kod Tifanija". Samo nam je "Top gan" bio draži. Povezivala nas je i ljubav prema Ečkoj, odakle je moja baka, a on je tamo odlazio zbog aerodroma. Kada me je prvi put poveo, ostala sam sa njegovim kolegama kod hangara. Dok je izvodio akrobacije toliko sam vrištala od straha da su se svi smejali. lako je bilo božanstveno, nisam smela da gledam. Objašnjavao mi najbezbedniji kad je avion na večikoj visini jer, šta god da se desi, ima vremena da reaguje. Kad se spusti nisko, najvažnije je da ne izda mašina - pričala je novinarka.Aleksandra se seća da je držala zatvorene oči i prvi put kada je sa Vladimirom letela tim istim "zlinom".

"To mi je najdraža uspomena"

- Sedela sam napred, on je bio iza. Ispred mene su bili komandna tabla i upravljač, Vlada mi je pričao kako se balansira, da avion mora da bude u ravni sa horizontom. Bez najave je pustio komande i sve snimio. To mi je najdraža uspomena - rekla je Aleksandra.

