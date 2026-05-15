Tragom znamenitih Srpkinja

Na inicijativu Udruženja kulturno značajnih grobalja Evrope sedmica koja zaključuje mesec maj se tradicionalno, širom Evrope, obeležava kao Nedelja otkrivanja evropskih grobalja koja ima za cilj da kroz niz inicijativa podstakne građane da razumeju vrednosti, umetničke domete i raznosvrsnost kulturno-istorijskog nasleđa sačuanog na grobljima. Novo groblje u Beogradu, koje je članica ove prestižne ogranizacije od 2004. godine, aktivno učestvuje u promociji ovih vrednosti, organizovanjem besplatnih vođenih obilazaka Novog groblja.

U nedelju 17. maja 2026. godine sa početkom u 11 časova, sada već tradicionalnom šetnjom posvećenom znamenitim Srpkinjama sahranjenim na prostoru Novog groblja, podsetićemo se svih onih žena koje su hrabro menjale svoju životnu sudbinu i sa njom sudbinu svoje sredine. Pričom o životima ovih jedinstvenih heroina duha pokrenućemo kaleidoskop istorije i vratiti se u vreme kada se patrijahalno društvo postupno transformisalo u moderno, a duh borio da zadrži tradicionalne vrednosti pred talasom savremenosti. Na putu kroz aleje Novog groblja oživećemo sećanje na čuvenu ženu koja je prva tražila pravo glasa i čija se „reč slušala odmah posle Mitropolitove“, potom na prvu srpsku bibliotekarku i novinarku lista „Politika“ koja je otišla dalje i postala začetnica modernog plesa u našoj sredini, zatim na „najučeniju“ ženu koja je sve uključujući i svoj život podredila ljubavi, ali i na mnoge druge koje su zahvaljujući svojoj hrabrosti i volji pomerale granice koje je postavila sredina, pritom zadržavši široko srce da prihvate one kojima je pomoć najviše trebala. Priča je posvećena svim enama koje su učinile prvi korak u neizvesno.

Mesto i vreme okupljanja: Glavna kapija Novog groblja Ruzveltova 50, u 11:00 časova

Priča i vodi: dr Violeta Obrenović, istoričarka umetnosti

Obilasci su besplatni, a prijave nisu potrebne.