Naša pobednica Evrovizije 2007. godine, Marija Šerifović, govorila je o ovogodišnjim predstavnicima pomenutog muzičkog takmičenja.

Tom prilikom dala je svoj sud o grupi "Lavina", koja nas ove godine prestavlja numerom pod nazivom "Kraj mene", ali i istakla svoje generalno mišljenje o takmičenju koje prethodi ovom projektu, "Pesmi za Evroviziju".

- Da bi glasala čitava dijaspora za nekoga, treba da ode neko od top 10 najpopularnijih ljudi iz regiona. To se neće desiti. Da ja nisam pobedila ne Evroviziji, ne bih imala problem da se prijavim. Najveći problem kada gledam "Pesmu za Evroviziju", što se tamo pojavljuju neka deca i nemam ja problem protiv dece, imam problem sa tim što njih niko ne poznaje. Evrovizija nije projekat gde se rađaju nove mlade zvezdice. Evrovizija je takmičenje, trijumf, medalja. Evrovizija je na kraju. Tu se vrti ogroman novac, Evrovizija menja živote, karijere... Da ne kažem koliko te države zarađuju te godine kada su domaćini - govorila je Marija.

- Ovo je moja poruka za ljude na RTS-u. Koncept "Pesme za Evroviziju" treba da se promeni. Uređivačka politika treba da bude potpuno drugačija. Moje cenjene kolege treba da stave ego u džep i da, ako žele da ih za jednu noć vidi 200 miliona ljudi, taj ego treba da spakuju u džep i da ide sa se takmiče. I ta drhte da vide da li će dobiti 12 ili ne - poručila je Šerifovićeva.

