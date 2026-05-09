Dalibor Andonov Gru poginuo je u strašnoj oluji pre šest godina. Kobni događaj odigrao se kada je pevač upao u vodu prilikom vožnje kajta.

Tokom celog tog dana Gru je pokušavao da okupi ekipu za kajting iako je košava, koja je tog dana bila intenzivna, inače veoma opasna za vožnju.

Na licu mesta našlo se nekoliko očevidaca, a jedan od njih se tada oglasio i otkrio šta se tačno dogodilo.

- Gru je vozio po Dunavu. Bio je u vodi i pakovao linije, kanape kajta, kada je košava naglo grunula. Nije imao kontrolu zbog kanapa i kajt mu je ušao u "loop", odnosno počeo nekontrolisano da se okreće. Ispucavao ga je snažno u vodu i iz nje oko pet puta u roku od dvadesetak sekundi. Nije stigao da se otkači. Odmah je bio gotov - rekao je tada očevidac za Telegraf.

Smrt konstatovana na licu mesta

Reperovo telo je nekoliko sati ležalo u čamcu kojim je izvučen na obalu. Policija je obavila uviđaj, pozvana je Hitna pomoć, a lekar je konstatovao smrt na licu mesta.

Obdukcijskim nalazima kasnije je ustanovljeno da je reper podlegao povredama dvostrukog preloma kičme.

