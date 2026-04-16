Jašar Ahmedovski je pre više od 30 godina izgubio je brata, čuvenog pevača Ipčeta Ahedovskog, koji je nastradao u saobraćajnoj nesreći.

Dugo nije govorio o bolnom periodu kada je ostao bez brata, a svojevremeno je otvorio dušu i priznao da bol ne prolazi.

- Fali mi dosta toga u emotivnom smislu. Trudim se da na najbezbolniji način prevaziđem sve. To je moja bol i svih onih koji su ga voleli. Ponosan sam što su njegove pesme i dalje popularne, drago mi je. Kad negde pevam njegove pesme, to uvek bude jak vrisak i puno mi je srce. Sad je 28 godina otkako je poginuo, a i dalje ga vole i poštuju. Taj bol može da bude manji, ali nikad neće proći. Život mi se zaista promenio. Ali mora dalje da se živi, šta da radimo - rekao je Jašar svojevremeno.

Automobilom se zakucao u kamion

Podsetimo, Ipče je nastradao u 28. godini života kada se na Ibarskoj magistrali, kod sela Šopići u blizini Lazarevca, svojim automobilom zakucao u kamion i na mestu poginuo.

Ipčetov život završio se prerano, a tokom svoje karijere stvorio je vanvremenske hitove koji se slušaju i dan danas.

