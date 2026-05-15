Zvanično je objavljen redosled nastupa za finale Evrovizije 2026 u Beču, a Srbija će se publici predstaviti pod rednim brojem 9.

Nakon objave, društvene mreže usijale su se komentarima fanova koji analiziraju pozicije favorita i traže skrivene znakove u rasporedu nastupa.

Posebnu pažnju privukli su Finska, Danska i Srbija, o kojima se najviše polemiše na mreži X.

- Danska otvara finale, to je čisto zlo - napisao je jedan korisik.

- Favoriti se neće smejati ovome. Finska nakon Moldavije? Danska otvara? Grčka na 6., Australija na 8. mestu. Da li se Rumunija takmiči? Ludilo - glasio je drugi tvit.

A onda je jedna korisnica pomenula i Srbiju.

- JJ i Lorin su nastupali pod rednim brojem 9. kada su pobedili. Lavina nastupa 9. toliko o tome - napisala je ona.

- Finskoj su dali da nastupa 17. isto kao što su Lordi bili 17. po redu kada su pobedili 2006. Zanimljiva slučajnost - pisao je gledalac Evrovizije.

