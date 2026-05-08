Mladi bubnjar poginuo je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na autputu A3 kod Ivanić-Grada u četvrtak uveče.

Dvadesetogodišnji Borna Jurički smrtno je stradao u teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila u 21.43 sinoć, 7. maja.

U nesreći su učestvovali automobil u kojem se nalazio Jurički i teretni automobil s prikolicom.

Zbog tragedije se oglasio i bend čiji je Jurički bio član, emotivnim rečima su se oprostili od njega.

- Ne možemo da verujemo da ovo pišemo i da ovo moramo da izgovorimo naglas. Ostali smo bez našeg Borne. Izgubili smo jedan deo sebe. Trenutno ne možemo više reći jer sve reči su suvišne, osim da te volimo, Borna, deo si naše porodice i jednog dana, negde dalje, ponovno ćemo se sresti - poručili su iz benda Druga dimenzija u kojem je Jurički svirao.

Na društvenim mrežama od mladog muzičara opraštaju se brojne kolege i prijatelji.

