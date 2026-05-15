Govoreći o bezbjednosnim izazovima i ulozi NATO-a, Bojović je ocijenio da bi u slučaju direktnog sukoba sa Rusijom manje države mogle ostati po strani velikih prioriteta zapadne vojne alijanse.

– Ako nas Rusija napadne, pitanje je da li bi NATO stigao nama da se bavi – rekao je Bojović.

On je naveo da bi u eventualnom globalnom konfliktu fokus Alijanse bio usmjeren na najvažnije članice i ključne tačke evropske bezbjednosti, dok bi manje države morale same da se nose sa dijelom izazova.

Izjava je izazvala brojne reakcije na društvenim mrežama i u političkoj javnosti, posebno zbog aktuelnih geopolitičkih tenzija između Rusije i zapadnih zemalja.

Bonus video: