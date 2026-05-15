Naša pobednica Evrovizije 2007. godine, Marija Šerifović, govorila je o ovogodišnjim predstavnicima pomenutog muzičkog takmičenja.

Tom prilikom dala je svoj sud o grupi "Lavina", pa se dotakla i toga kako je numera pod nazivom "Kraj mene" imala malo podrške publike, jer ta muzika nije bliska našem narodu.

- Ta muzika nije nama bilska. To dranje uznemirava ljude. Sinoć mi je drugarica napisala: "Prestravljuje me ova pesma, znači bukavlno mi pozli". Neko ne može da sluša operu, nekome je to previše piskavo, dramatično. Neko ne može mene da sluša. Nekome sam ja previše glasna. Ta deca se bave tom muzikom. Hoćemo da osuđujemo Lorde, koji su pobedili godinu pre mene - govorila je Marija.

Podsetimo, Marija Šerifović godinama je kategorično odbijala mogućnost da se ponovo takmiči na Evroviziji, međutim, sada je prvi put priznala da je ideja o povratku ipak probudila nešto u njoj.

