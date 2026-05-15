Iako mnogi misle da roditelji mogu detetu dati bilo koje ime koje požele, zakon ipak postavlja određene granice. Ako roditelji preteraju u želji da budu originalni, matičar može odbiti upis imena i slučaj proslediti nadležnim organima koji odlučuju da li je ono prikladno.

Sve više neobičnih imena

Poslednjih godina roditelji sve češće biraju neobična, kratka, strana ili potpuno originalna imena kako bi se njihovo dete razlikovalo od drugih.

Ponovo su popularna i stara imena, ali i ona stranog ili arapskog porekla. Međutim, želja za originalnošću ponekad ode toliko daleko da mnoga deca kasnije jedva čekaju da promene ime koje su dobila po rođenju.

Upravo zbog toga mnoge države imaju liste zabranjenih imena, kako bi zaštitile decu od podsmeha, neprijatnosti i problema tokom života.

Šta kaže zakon u Srbiji?

Kada je reč o Srbiji, ovu oblast reguliše Porodični zakon.

Prema članu 344, roditelji imaju pravo da slobodno izaberu ime za dete, ali ono ne sme biti pogrdno, uvredljivo, protivno moralu ili običajima sredine u kojoj dete živi.

Ako roditelji insistiraju na imenu koje nije u skladu sa pravilima, matičar je dužan da predmet prosledi organu starateljstva, koji donosi konačnu odluku.

Lucifer, Juda, Metalika i Elvis među zabranjenima

Pojedine države imaju veoma stroga pravila kada su u pitanju imena koja nose negativnu simboliku ili su povezana sa kontroverznim ličnostima.

Tako je u Švajcarskoj zabranjeno ime Juda, dok su roditelji u Nemačkoj pokušali da dete nazovu Lucifer, ali je zahtev odbijen.

U Švedskoj su zabranjena imena Metalika i Elvis, dok je Francuska odbila imena poput Princ Vilijam, ali i neka druga koja smatra neprikladnim ili previše neobičnim, među kojima se našla čak i Jagoda.

Supermen, Ikea, Nutela i Fejsbuk

Bilo je i pokušaja da roditelji deci daju imena po poznatim brendovima, društvenim mrežama ili izmišljenim junacima.

Među zabranjenim imenima širom sveta našli su se:

Supermen i Ikea u Švedskoj

Nutela i Mini Kuper u Francuskoj

Mercedes i Šanel u Švajcarskoj

Fejsbuk u Meksiku

Nadležni organi procenili su da bi takva imena mogla negativno uticati na dete i njegov život u društvu.

Ni Srbija ne zaostaje po neobičnim imenima

Iako mnoga neobična imena u Srbiji nisu zvanično zabranjena, neka su godinama izazivala pažnju javnosti.

Među ženskim imenima izdvajaju se: Duga, Mirođija, Pravda, Hajdi, Sjajna, Princeza, Svila i Pepeljuga.

Kod muških imena pažnju su privukli: Ris, Dinarko, Svilenko, Tarzan, Mrgud, Granit, Omiljen i Gljeb.

Posebno je zanimljivo ime Gljeb, za koje mnogi ni danas ne znaju pravo značenje.

Trendovi prolaze, ime ostaje

Stručnjaci upozoravaju da roditelji prilikom izbora imena treba da razmišljaju i o budućnosti deteta.

Ime nije samo trenutni trend niti način da roditelji pokažu kreativnost — ono prati čoveka celog života.

Zato mnogi smatraju da između originalnosti i preterivanja ipak mora da postoji granica.