Lokalni izbori u Lučanima i Sevojnu, u opštinama u blizini Čačka i u Užicu, pre sinoćnjih saopštavanja rezultata slovili su za jedne od najneizvesnijih. Međutim, u obe opštine SNS je odnela pobedu.

Zanimljivo da je u Lučanima i Sevojnu juče zabeležena najveća izlaznost od svih 10 opština u kojima se glasalo na redovnim lokalnim izborima. U Lučanima je glasalo 77,93 odsto upisanih birača, a u Sevojnu je izlaznost bila 76 odsto.

Predsednik Aleksandar Vučić sinoć je rekao da su obe opštine nazivali "srcem pobune". Kako je rekao, Lučani su za njega "veliko iznenađenje".

"U srcu pobune, kako bi oni govorili, u Dragačevu, nedaleko od Čačka, između Čačka i Užica. U Lučanima. Imamo 41 od 43 obrađenih biračkih mesta, ali je toliko jasno. Mi imamo 63,78 posto glasova, blokaderska lista 30 posto. U mandatima, da možda vidite koliko je to ubedljivo, u mandatima mi 24, blokaderi 11 - naveo je Vučić.

Kada je reč o izborima u Sevojnu, predsednik Srbije je ocenio da je bilo "vrlo tesno i neizvesno 51,48 prema 44,84 odsto".

"Ali imamo i nezvaničan rezultat sa poslednjeg biračkog mesta, na kom znamo da smo pobedili. Tako da i u Sevojnu, u srcu pobune, kako su govorili, osvojili smo više od 50 odsto," poručio je Vučić.

Kako je rekao, i lista Milana Stamatovića u Sevojnu može da pređe cenzus pošto je na 2,99 odsto.

"Moramo da pazimo na poslednjem biračkom mestu, može da promeni raspored mandata. Ne može da odluči pobednika, ali može da promeni raspored mandata," ocenio je Vučić.

Podsećanja radi, lokalni izbori održani su juče u 10 opština i u svim opštinama pobedila je vladajuća koalicija.

Vučić: Ponudićemo ruku svim ljudima u Srbiji, da pokušamo da se ujedinimo

Vučić je rekao da smo jedva izbegli ogromno zlo, a spomenuo je i težak incident u Bajinoj Bašti, gde je pristalica opozicije Slobodan Divac potezao pištolj.

Dodao je da će "SNS pružiti ruku svima".

"Osnov demokratskog političkog delovanja u svakoj normalnoj civilizovanoj zemlji na svetu, ali valjda revolucionarne misli neretko zamute mozak mržnjom ljudima i onda više ne mogu da razlikuju to šta je dobro, šta je loše. Mi ćemo da ponudimo ruku svim ljudima u Srbiji, da pokušamo da se ujedinimo jer nelaka vremena su pred nama."