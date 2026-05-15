Jovana i Željko Joksimović godinama uživaju u skladnoj ljubavi iz koje su dobili sina Kostu i bliznakinje Anu i Srnu.

Budući da oduvek važe za jedan od najskladnijih parova, mnoge je iznenadilo to što su se rastali 2011. godine.

Krajem marta pomenute godine čitavu javnost uznemirila je vest da je raskid Jovane i Željka nakon tri godine uspešne romanse iz nikada objašnjenih razloga pokvario tadašnju veridbu.

Dve nedelje nakon što je Željko zaprosio Jovanu, a ona najpre rekla "da", par je rešio da raskine.

- Kao i svaka veza, i naša je imala uspone i padove, nesuglasice i izuzetno lepo trenutke, ali najpravičnije bi bilo reći da se naša ljubav na kraju nekako sama ugasila. Oboje smo se saglasili, razgovarali smo i doneli odluku kao zreli ljudi koji su delili život tri godine - decidna je tada bila Jovana.

"Počeli smo da se razilazimo"

- Tačno je, nismo više zajedno. Iz poštovanja prema Jovani i divnom vremenu koje smo proveli zajedno ne želim da iznosim razloge zbog kojih smo se rastali. Konkretnog razloga zapravo i nema. Jednostavno, počeli smo da se razilazimo. Neke stvari nisu mogle da funkcionišu onako kako smo oboje želeli - potvrdio je Željko tada vest.

Ipak, do pomirenja je došlo ubrzo i to u Tivtu gde je pevač nastupao. Jovana je otišla privatnim letom da ga poseti i od tada nikada nisu imali većih problema.

BONUS VIDEO: