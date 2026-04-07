"Sa dubokim žaljenjem obaveštavamo javnost da je danas oko podneva na gradilištu na izgradnji mosta preko reke Save u Beogradu došlo do nesreće u kojoj je jedan radnik, državljanin NR Kine, izgubio život. Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture izražava iskreno saučešće porodici nastradalog kineskog radnika. U ovom teškom trenutku, naše misli su uz porodicu nastradalog i uz dva povređena radnika. Nadležni organi su odmah po saznanju izašli na lice mesta i u toku je utvrđivanje svih okolnosti pod kojima je do nesreće došlo."

"Nakon što sve činjenice budu utvrđene, javnost će biti blagovremeno obaveštena o svim relevantnim saznanjima," navodi se u saopštenju.