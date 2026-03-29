Bivša rijaliti učesnica, Teodora Radojičić, zabrinula je pratioce najnovijom objavom na Instagramu.

Fotografija iz bolničkog kreveta, sa infuzijom u ruci, odmah je pokrenula lavinu komentara i pitanja šta se dešava.

Ipak, nije želela da otkriva detalje, već je kratkom porukom poručila:

- Ma i ovo ću pobediti - poručila je Teodora.

Pre tri godine napustila rijaliti zbog zdravlja

Teodora Radojičić napustila je svojevremeno imanje u Šimanovcima zbog zdravstvenog stanja.

Produkcija je tada uslišila njene molbe i želje jer u potpunosi brine o zdravlju svojih takmičara, pa su je odveli kod lekara, kako bi proverila da li su joj rezultati dobri i utvrdila odakle potiču simptomi koje je danima osećala. Kad se vratila u Belu kući saopštila je cimerima da nema dobre vesti i da će po svemu sudeći morati što pre da napusti takmičenje, kako bi se posvetila svom zdravlju, koje je ugroženo.

- Pakao rezultati. To je drugi problem. Rekla mi je: "Ovo nije za zaj*******u, šta si radila do sad? Moramo da se družimo, moram da izađem odave - pričala je Teodora Balzak cimerima koji su se okupili oko nje u pušionici kako bi saznali šta se desilo kad je jutros posetila lekara.

Vest o Teodorinom zdravstvenom stanju veoma brzo proširila se po Beloj kući, a ubrzo je stiglo i obaveštenje Velikog šefa u kojem je pisalo da će Teodora napustiti rijaliti.

