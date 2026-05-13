M. P. (67) koja je juče ujutru u stanu na Banovom brdu u Beogradu ubila svog supruga Z.P. (76), zarivši mu nogaru od stolice direktno u srce, imala je psihičke probleme, a samo nekoliko dana pre zločina, navodno je otpuštena sa jedne klinike, pričaju komšije ovog bračnog para.

je dugo bolovala i lečila se, zbog čega je bila pod stalnim nadzorom.

Nažalost, žena psihički nije bila dobro. Čak je bila i hospitalizovana nekoliko puta zbog svog duševnog stanja. I ranije je upadala u agresivno stanje, suprug je brinuo o njoj kako je znao i umeo. Čuli smo da je samo nekoliko dana pre zločina izašla iz bolnice - kaže jedna komšinica i dodaje da je M. P. u naletima besa dobijala "nadljudsku snagu".

Podsetimo, zločin je prijavljen juče oko 7.30 sati kada su zabrinute komšije pozvale policiju nakon što su iz stana M.P. i Z.P. čuli strašnu buku, svađu, lomljavu i udaranje. Kada je patrola došla, stan je bio zaključan, pa su pozvali vatrogasce da obiju vrata.

Kada su na kraju ušli u stan zatekli su horor scenu. Čovek je ležao u lokvi krvi, a izbezumljena žena bila je kraj njega - podseća naš izvor.

Jedan od komšija je ispričao da je čuo da je ubistvu prethodilo jezivo mučenje nesrećnog muškarca.

Čuli smo da ga je mučila pre smrti, da ga je čak i vezala i polivala nekakvim kiselinama, te bola nožem... Na posletku je slomila stolicu i drvenom nogarom mu presudila. Sad, šta je od svega toga tačno, znaju samo istražitelji pouzdano, ovo je ono što smo mi juče čuli tokom uviđaja - rekao nam je komšija.

Kako su nam ispričali sagovornici na terenu, M.P. je i prošle godine nožem nasrnula na muža, kada je intervenisala policija.

Jurila ga je nožem po stanu, tada je uspeo da se spasi. Ona je tom prilikom napala i policajce koji su došli na intervenciju. Z.P. se čak bio i razveo od nje, jedno vreme nije živeo sa njom, ali se posle izvesnog vremena vratio da brine o njoj. Voleo ju je i nije mogao da ostavi bolesnu ženu samu, naročito zbog njenih agresivnih epizoda - ispričali su nam sagovornici sa Banovog brda.

Uviđaj je juče na mestu zločina trajao satima, a o tome da je osumnjičena M.P. bila u nervnom rastrojstvu i vrlo lošeg zdravstvenog stanja svedoči i to što su je iz stana izneli na nosilima.

Ekipa Hitne pomoći ju je, iz pomoć policajaca, na nosilima iznela iz stana i unela u sanitet. Kada njeno zdravstveno stanje bude dozvolilo biće prebačen u pritvor na saslušanje - podsetio je izvor.

