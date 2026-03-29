Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se javnosti i govorio o rezultatima lokalnih izbora koji su se održali u 10 gradova i opština, kao i o svim pokušajima izazivanja nereda i haosa u Srbiji, kako iznutra, tako i spolja.

- Poštovani građani Srbije, danas su održani izbori u 10 lokalnih samouprava - rekao je predsednik na početku obraćanja i dodao:

- Nadam se da posle ovoga večeras će ovi ljudi prekinuti hajku na sve one koji drugačije misle. Jedva smo danas izbegli ogromno zlo, neki su pištolje potezali, mlatretirali ljude. Pojedini mediji su upadali u kole centre valjda ne znajući da je to poželjno i dozvoljeno. To je osnov političkog delovanja u svakoj civilizovanoj zemlji u svetu.

Rezultati izbora

Aranđelovac

- Aranđelovac na 90% obrađenih biračkih mesta od važećih glasova "Aleksandar Vučić Aranđelovac naša porodica" ima 52,96%, Studenti za Aranđelovac imaju 44,9, ruska stranka 1,09, Srpski liberali 0,6, koalicija 381 - o,42 odsto. Ima još četiri mesta da se obradi, 37 mesta je obrađeno. Nemoguće je da dođe do promene konačnog rezultata jer u ovom trenutku prednost može da se smanji ili uveća ali prednost je 1700 glasova u korist liste "Aleksandar Vučić Aranđelovac naša porodica". To je jedan od.

Bajina Bašta

Bajina Bašta obrađeno 51 od 52, dakle sve je jasno. 53,49 odsto lista "Aleksandar Vučić - Bajina Bašta naša porodica", 41% Ujedinjeni za Bajinu Baštu, Milan Stamatović 1,87, Socijaldemokratska partija Srbije 2,2, Izbori se za Bajinu Baštu 0,45, Nestrački pokret za Bajinu Baštu 0,65, ovde ne može ni teoretski da dođe do promene.

Podsetimo, lokalni izbori održani su danas u Boru, Smederevskoj Palanci, Kuli, Bajinoj Bašti, Lučanima, Sevojnu i Aranđelovcu, Kladovu, Knjaževcu, Majdanpeku.

Bor, 43/48, 1900 prednost za SNS - 49,22 SNS, 40,3 blokaderi. Predsednik je potom dodao: - U Boru smo na prethodnim lokalnim izborima dobili svega 35% glasova, sada će to biti između 47 do 49 odsto. I to ne zaboravite na mnogo veću izlaznost danas. Kula Predsednik kaže da su ubedljivo najneizvesniji izbori bili u Opštini Kula. - Do poslednjeg biračkog mesta je bilo neizvesno. Obrađeno je 39 od 40 mesta, nemamo samo zapisnik sa poslednjeg mesta, a tamo je 20 razlike. U Kuli, mi imamo 530 glasova više od blokadera, mi 11.510 - kazao je on.

- Najneizvesniji izbori su održani u Kuli, čekali ste nas zbog Kule. SNS - 50,52, oni 48. Kladovo SNS - 71,98, blokaderi 26,69. Smederevska Palanka SNS - 58 odsto, blokaderi 29,22 odsto. Lučani U Lučanima lista Aleksandar Vučić - naša porodica 63,78%, a blokaderi 30%. - U mandatima mi 24, a blokaderi 11 - rekao je Vučić. Emotivne reči predsednika Poslednjih 15 meseci, bilo mi je strašno što napadaju ljude, da nekome otimaju ljude, da ne znaju da su kol centri dozvoljeni... Ajde što ova deca ne znaju, nego novinari... Udarali su nas iz regiona i danas, mogli ste da vidite šta su radili iz Zagreba danas. U Kuli ste više imali zagrebačkih tablica nego iz okolnih opština. Za mene su prethodnih 13,14 meseci u profesionalnom smislu bili najteži. Zajedno sa prijateljima borio sam se za ovu zemlju, radili smo i gradili smo. Onda je neko na najstrašniji način zloupotrebio jednu ljudsku tragediju, uništavali su porodice drugim ljudima, uništavajući Srbiju. Ne postoji stvar koju nismo uradili. Podizali smo se. Veliki stručnjaci govorili su da nećemo prelaziti ni 35% a mi tamo gde smo imali 35 dobili smo 45%. Tamo gde nismo mogli da sanjamo da dobijemo preko 60% dobili smo 70... Hoću da kažem veliko hvala našim aktivistima, svim hrabrim ljudima koji su se nedeljama borili za našu zemlju. Besrajno ih volim. To je najbolji tim ikada stvoren, na Balkanu i jugoistočnoj Evropi. Toliko pobeda niko nikada nije ostvario. Na kraju obraćanja predsednik je rekao: - Hoću da se zahvalim svima koji su trpeli teške udarce, mene u ovoj stranci, jer mi nije bilo uvek lakko i možda sam bio nekad nervozan i nepravičan prema nekome. Trudio sam se da čuvam mir, da pomognem Milošu u stranci, da postavim svoja leđa i glavu gde niko ne bi postavio nogu. Jer sam znao da branimo Srbiju, uspeli smo da je odbranimo. Na nama je sada da pružimo ruku našim protivnicima, ja čestitam njima posebno u Kuli i još nekim opštinama na dobrim rezultatima, mnogo su energije i novca uložili i to je za poštovanje. Večeras slavite tog keca, to je kec kao kuća - rekao je predsednik svojim stranačkim saborcima. - Od sutra nas čekaju već važni razgovori, mene već od 9 ujutru oko gasnog aranžmana, biće mnogo važnih i ne lakih i jednostavnih vesti. Hvala svim građanima Srbije, to što smo mi izdržali i posle svega uspeli da pobedimo, da sve laži njihove potremo, i atmosferu zla pobedimo na miran i dostojanstven način, zbog toga sam posebno srećan. Danas sam se samo uplašio kada je kod onog što su mu našli drobilicu za marihuanu, kada su mu našli pištolj, ali dobro, sve je prošlo. Čestitamo narodu na prikazanoj volji, živela Srbija!

Sva dešavanja sa današnjih izbora ispratite u NAŠEM LAJV BLOGU.