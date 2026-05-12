Reč je o svakodnevnom popodnevnom hodanju, u trajanju od 15 minuta.

Stručnjaci ističu da kratka šetnja tokom popodneva može imati veliki pozitivan uticaj na zdravlje i svakodnevno funkcionisanje.

Zašto je popodnevna šetnja korisna posle 50. godine?

Pomaže zdravlju srca

Čak i šetnja od 15 do 20 minuta može doprineti boljem radu srca. Redovno hodanje može pomoći u snižavanju krvnog pritiska i povećanju „dobrog“ HDL holesterola, što je posebno važno nakon 50. godine kada raste rizik od srčanih bolesti.

Pomaže u kontroli šećera u krvi

Menopauza i starenje povećavaju rizik od dijabetesa tipa 2. Šetnja, naročito posle obroka, pomaže telu da iskoristi šećer iz krvi za energiju, što doprinosi stabilnijem nivou šećera i sprečava nagle padove energije tokom dana.

Povećava energiju i popravlja raspoloženje

Mnoge žene u ovom periodu osećaju umor i popodnevni pad energije. Umesto dodatne kafe, stručnjaci preporučuju kratku šetnju. Hodanje prekida dugo sedenje, poboljšava cirkulaciju i može pozitivno uticati na raspoloženje i nivo energije.

Smanjuje rizik od osteoporoze

Osteoporoza pogađa veliki broj žena starijih od 50 godina. Hodanje je lagana aktivnost koja opterećuje kosti na zdrav način i pomaže njihovom jačanju. Redovne šetnje mogu doprineti očuvanju gustine kostiju i zdravlju mišića.

Koliko treba šetati?

Stručnjaci preporučuju najmanje 150 minuta umerene fizičke aktivnosti nedeljno, poput brzog hodanja. To znači oko 20 minuta dnevno, što je dovoljno da se osete pozitivni efekti na zdravlje.

Dobra vest je da nije potrebno mnogo — kratka popodnevna šetnja nakon posla ili posle ručka može biti jednostavan korak ka boljem zdravlju, više energije i kvalitetnijem starenju, piše eatingwell.