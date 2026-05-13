Pevač Ljuba Perućica i njegova supruga Katarina Kolozeus upriličili su veliko porodično veselje povodom prvog rođendana njihove ćerkice, a slavlje je proteklo u krugu najbližih uz mnogo emocija i radosti.

Par je pred domaćim medijima govorio o roditeljstvu, svakodnevnim obavezama, ali su i otkrili da su odustali od trećeg deteta.

- Dobio sam nagradu od Boga da imam i muško i žensko dete. Danas imam razlog da plačem ceo dan. Napravili smo veselje za najbliže - rekao je Ljuba.

- Na ivici suza je svaki put kad je vidi! Na mene ona nema ništa, njegova je kopija. Rodila sam njega i njegovu babu - kazala je Katarina.

- Obaveze su postale veće, manje se spava, ali je mnogo lepše - dodao je pevač.

Katarina je kroz osmeh opisala atmosferu u kući i svakodnevni haos sa decom, ističući da im je dvoje dece trenutno sasvim dovoljno.

- Odustali smo od trećeg deteta, dvoje dece je dosta. Ne znamo koga prvo da sredimo, kome prvo da promenimo pelene... Sakrila sam kilograme u ovoj haljini! Imamo ženu Vesnu koja nam pomaže - rekla je Kaća.

Ljuba je istakao da se u potpunosti posvetio porodici i da mu očinstvo donosi veliku sreću, iako su obaveze sada znatno veće nego ranije.

- Dok nemaš decu možeš sve da stigneš. Bili smo posvećeni maksimalno jedno drugom. Sad sa decom, kad ima prave ljubavi, ipak sve dođe na svoje. Budeš ljut na ceo svet, ali prođe, nađe se način, znaš šta tvom partneru prija. Menjam pelene, obožavam decu, ništa mi nikad nije bilo strano, ništa mi nije teško, da se vade sline, sve... - priznao je Perućica.

- Deca su samo ponekad ljubomorna jedno na drugo, ponekad samo. Ćerkica zna da bude opasna, ljuta, na mamu! - otkrila je Ljubina supruga.

Inače, ponosni roditelji potrudili su se da ovaj dan bude nezaboravan, te Kaća i Ljuba ništa nisu prepustili slučaju.

Porodica je za ovu priliku uskladila svoje odevne kombinacije - slavljenica Katja blistala je u beloj haljinici, nalik maloj princezi, a na glavi je nosila traku sa cvetnim detaljima.

Katarina je bila u dugoj, lepršavoj haljini bez bretela, sa prelepim cvetnim dezenom u ružičastim i bež tonovima, dok se Ljuba odlučio za elegantno odelo u svetlo bež boji, koje je upotpunio belom košuljom.

