Poznati pevač, Amel Ćeman Ćemo, prošao je kroz pravi pakao kada mu je pre nekoliko godina dijagnostikovan karcinom krajnika.

Iako se suočio sa zastrašujućom bolešću, odlučio je da svoju najtežu životnu bitku vodi u potpunoj tišini, skrivajući loše zdravstveno stanje čak i od najužih članova porodice kako ih ne bi opterećivao.

– Bogat sam što se tiče prijatelja, izgradio sam prijateljstva i mnogo mi to znači. Čak sam i od porodice krio zdravstveno stanje jer nisam želeo da ih opterećujem. Nije mi bilo potrebno da me neko žali. Znao sam da ću se izboriti sa problemima. Posle sam otišao u jednu emisiju gde sam sve ispričao, a to sam uradio kako bi podstakao ljude da brinu o zdravlju i na vreme rešavaju probleme – rekao je Ćemo tada.

Ono što je prelomilo tok njegovog izlečenja bila je upravo njegova intuicija. Iako su mu prvobitno odredili uobičajeni tok lečenja, Ćemo je zatražio mišljenje još jednog stručnjaka, što se pokazalo kao ključna i ispravna odluka za njegov oporavak. Gostujući nedavno u emisiji „Ordinacija” na RTS-u, opisao je taj presudni trenutak.

- Propisana mi je bila hemioterapija. Jedno jutro sam se probudio sa intuicijom da idem po još analiza i drugih mišljenja. To sam i uradio, što se ispostavilo da sam radio ispravnu stvar. Profesor koji me je opet pregledao rekao je da je moj imunitet katastrofalan i da ne bi trebalo da idem na hemioterapiju. I ja sam ga poslušao, krenuo sam na imunoterapiju i sada sam već tri puta radio analize i sve je čisto - istakao je pevač.

"U životu je dovoljan sekund da se promeniš"

Otvoreno priznaje da mu je taj period borbe bio velika životna lekcija.

- Jeste to promenilo čoveka, ali ne menja nas samo takve ružne situacije, nas menjaju razne situacije. Menja nas muzika, vesti na TV-u, priroda. Evo do pre par godina nisam imao nikakve alergije, a sad u proleće imam strašne alergije. Bila je promena, a tek posle toga je bila ona sloboda, najveća sloboda. U životu je dovoljan sekund da se promeniš. Milion nekih situacija ti se dešava i ti to nesvesno taložiš, i samo odjedanput kad se dovoljno toga nakup. Tako da, to je pitanje momenta - govorio je Ćemo.

