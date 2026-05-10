Zorica Brunclik ponovo slavi život, nakon teške borbe sa bolešću i operacije koja je prošla dobro. Nakon što je nije bilo u javnosti jer se posvetila lečenju, ona se vratila radnim obavezama.

Već je pričala koliko joj je bio težak period kada je saznala da ima problema da debelim crevom, a sada je otkrila da je iza nje jedan stresan period ali da joj je porodica učinila da ga prođe što bezbolnije.

- Nema veće budale od mene, ali nisam se dala. Moj Kemiš, moja deca, su bila izbezumljena, ali ja sam to tek sada osetila. Moram da kažem da su sva moja deca, uzeli svoje odmore da bi bili sa mnom, svi su bili uz mene. Bilo mi je dirljivo, moram da kažem ja sam uvek bila mama, a sada su oni bili u toj ulozi, koliko su brinuli o meni- rekla je Zorica u "Premijeri" i tako otkrila nove detalje kako je tekla njena borba za zdravlje.

Sada je prvi put ispričala da je situacija bila jako ozbiljna i zabrinjavajuća do te mere da je mislila da joj se bliži kraj.

- Nema ko od kolega, prijatelja nije pisao, i hvala im na tome, bilo je to da sam pobegla grobaru sa lopate, i hvala Bogu na tome. Moj Miroljub je svaki dan bio sa mnom i u bolnici, on je plakao sa mnom, bio uz mene, muške suze su najteže, ali zajedno smo pobedili - rekla je Zorica, koja je nedavno ispričala i tačno kako je uspostavljena njena dijagnoza i šta to znači.

- Bila je vrlo zeznuta situacija, divertikuloza debelog creva. Nisam to doživljavala ozbiljno, naučila sam te neke izraze posle ovoliko meseci u bolnici. To znači da ti se upali debelog creva i izađe balon koji se puni raznim prljavštinama i to se onda zapuši i to ako pukne... Daleko bilo. Rekao Bog: "Nisi još za mene, treba da ostaneš tu, vrati se".

Imala sam dve faze lečenja. Prvo sam ležala u Dragiše Mišovića, u drugoj fazi sam bila u Kliničkom centru. Svaki dan me zove doktor i dalje i pita da li sa dobro. Jedan fizioterapeut mi je kuvao paradajz čorbu, ispunio mi je želju. A ja sam tražila prazan burek i svi su mi se smejali. Nisu me pustili da jedem - ispričala je Brunclikova u "Amidži šou".

