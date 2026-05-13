Tokom nastupa srpske grupe Lavina u prvom polufinalu "Evrovizije" dogodio se mali propust u režiji prenosa koji nije promakao pažljivim gledaocima kraj malih ekrana.

Predstavnici Srbije uspeli su da se plasiraju u veliko finale sa pesmom "Kraj mene", a njihov energični nastup izazvao je brojne reakcije na društvenim mrežama.

Ipak, jedan detalj posebno je privukao pažnju publike. U trenutku kada Luka na sceni skidao veliki plašt, kamera je uhvatila pomoćnog radnika koji je utrčao kako bi sklonio deo kostima sa bine.

Taj kadar nije trebalo da bude prikazan u direktnom prenosu, budući da se ovakve tehničke intervencije tokom nastupa uglavnom obavljaju van kadra.

Iako je reč o kratkom trenutku koji mnogi možda nisu ni primetili, deo publike na društvenim mrežama odmah je komentarisao "grešku u realizaciji", navodeći da je kadar nakratko pokvario vizuelni efekat koreografije.

Uprkos ovom sitnom propustu, grupa Lavina uspela je da ostavi snažan utisak i obezbedi Srbiji mesto u finalu takmičenja.

Nakon prolaska dalje članovi benda nisu krili emocije.

- Mnogo dobar osećaj, ne možemo rečenicu da sklopimo - rekli su oni nakon polufinala.

Veliko finale biće održano u subotu, 16. maja, a članovi grupe poručili su da ih do tada čekaju odmor, probe i završne pripreme za nastup pred milionskim auditorijumom.

