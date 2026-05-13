Pevač Andrija Era Ojdanić svojevremeno je javno otkrio šta su ona i Lepa Lukić radili na jednom putovanju.

Pričao je o raznim dogodovštinama pevača i rekao da je jednom prilikom koleginici spasao život dok su voajerisali!

Suzana Mančić je u svojoj knjizi govorila o misterioznom pevaču koji joj se udvarao i želeo da bude intiman sa njom, a Era Ojdanić je spomenuo i tu situaciju i da li se radi o njemu.

- Suzana Mančić je ekstra, moja velika drugarica. Jedna divna žena, prelepa... Kad krenemo, 'ajde da uzmemo 84. i 85. godinu, Beogradska estrada, turneja i tako dalje, znaš ko je visio na terasi, Lepa Lukić i ja zajedno. Ne, Suzanu nisam muvao. Nego, mi krećemo ispred Šumatovca autobus i kreće se na turneju i svi krećemo. Pevačice poštene, pevači pošteni i tako dalje. Čim uđemo dan, dva u hotele, kreće haos ludilo, ko koga zakači. Svi krenemo pošteni, a kad se vratimo ne zna se - započeo je Era.

- Krenuli smo Lepa i ja sa terase na terasu da preskačemo, da vidimo ko je sa kim te noći. Spavali smo u jednom predivnom hotelu, a mi smo hteli da vidimo ko je to toliko pošten, a hotel se drma od ljubavi - dodao je pevač.

- Lepa je imala dugu spavaćicu i sa onim njenim pikljama, onim dugim nogama krenula da puzi za mnom i da preskače i omakne se sa terase, i obesi se! Zakači se na terasu spavaćica i ona visi i viče: 'Jao, Ero, molim te! - rekao je Ojdanić.

- I šta ću, sad zabatalim sve to, da spasem koleginicu da ne padne dole da se polomi. Drugi sprat, polako. Sećam se da je to bio drugi sprat, gde smo krenuli u izvidnicu Lepa i ja, i kada se ona obesila na onaj balkon, gelender, polako sam vukao, vukao i spasao joj život. Spasao sam njen život - otkrio je Era doživljaj sa Lepom Lukić.

