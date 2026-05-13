Katarina Grujić pojavila se danas na proslavi prvog rođendana ćerke Ljube Perućice i Katarine Kolozeus zajedno sa suprugom Markom Gobeljićem i čerkicom.

Tom prilikom govorila je o svojim novim pesmama koje je nedavno objavila, kao i o cifri koju je uložila u album.

Katarina je za ovu priliku obukla braon haljinu od satena koja je imala čipku ispod grudi kao i veliki šlic, a koja joj je savršeno stajala.

Kako kaže, prezadovoljna je kako se slušaju njene pesme i ističe da ne voli da priča o cifri koju je uložila, ali da je to otprilike preko 100.000 evra.

- Prezadovoljna sam, pesme su ušle u trending, vrte se na mrežama. Bitno je da se publici sviđa, ljudi su oduševljeni. Vidim da su za pesmu "Reci" odlepili. Vidim da su 99,9 odsto samo pozitivni komentari. Uložila sam preko 100.000 evra u pesme, ne volim da pričam o tome. Od početka karijere ulažem u spotove i pesme. Uvek je to kvalitetno. Na visini sam zadatka - rekla je Katarina.

"Teško je nadmašiti stare hitove"

- Teško je nadmašiti stare hitove, pisala ih je Marina Tucaković, tačno je znala za koga je šta pisala - istakla je pevačica, a potom priznala da je da je pomerila nastup kako bi došla na koncert Vesne Zmijanac.

- Pomerila sam nastup da bih došla kod Vesne Zmijanac na koncert. Mnogo njenih omiljenih pesama imam, sve ih znam - priznala je Grujićeva.

