Pevačica Aleksandra Bursać uživa u braku sa deset godina mlađim kolegom Stevanom Sekulićem, a par se danas pojavio na proslavi prvog rođendana ćerke Ljube Perućice i Katarine Kolozeus, gde su privukli pažnju prisutnih.

U isto vreme, Aleksandra je otvoreno govorila o tome kako izgleda njen život pet meseci nakon porođaja i sa kakvim se izazovima svakodnevno suočava.

- Prošlo je pet meseci, sad smo se uhodali, ali prva dva meseca je bilo nespavanje, sve živo. Najviše sam sa njom, ali se trudimo zaista da pomažemo jedno drugom, za sad je sve kako treba. Delili smo se u početku, sad je čuvaju njegovi baka i deka - ispričala je pevačica.

Kako kaže, i dalje je najviše posvećena bebi, ali se trudi da balansira između porodičnih i poslovnih obaveza. Posebno joj teško pada razdvajanje od deteta zbog nastupa.

- Bake, deke i tetke su je razmazile, mi smo strogi s obzirom da je beba. Teško mi je što moram da počnem da radim… stalno se pitam kako je, da li spava ili ne, ali sad počinjem da radim dosta i valjda ću se navići - iskreno je rekla Aleksandra.

Odim toga, istakla je i da joj povratak poslu predstavlja emotivan izazov, ali da uz podršku supruga uspeva da se prilagodi novoj rutini.

- Govorio mi je da će biti sve kako treba, da moram da se naviknem. Vremenom ću navići - poručila je za Blic.

